Чудом никто не погиб: появилось видео момента аварии с маршруткой под Киевом

Легковушка влетела в маршрутку на большой скорости

Тройное ДТП на Броварском проспекте, которое произошла в ночь на воскресенье, 10 октября, попало на видео. Судя по кадрам, Volkswagen влетел сзади в пассажирский автобус на большой скорости, после чего маршрутку почти сразу перекинуло.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Вартові Еспресо".

Как рассказали очевидцы, водитель Volkswagen и до столкновения с автобусом двигался на огромной скорости, перестраиваясь из полосы в полосу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в заднюю часть кузова маршрутки, которую после этого опрокинуло, а пассажиров зажало в салоне.

Лишь чудом удалось избежать жертв и серьезных травм. Однако, пассажиров деблокировали из салона спасатели со спецтехникой. Некоторых пострадавших забрала "скорая", еще части медики оказывали помощь на месте.

Напомним, что авария произошла вблизи поселка Быковня. По информации нашего корреспондента, пострадали восемь из десяти пассажиров, находившихся в салоне. Кроме того, в аварии был третий автомобиль — "Тойота" — его немного стукнула маршрутка.

Как сообщал "Телеграф" ранее, похожая авария произошла в Одесской области, где грузовик MAN сзади влетел в рейсовый автобус. Маршрутку также перебросило после столкновения, однако жертв избежать не удалось — два человека погибли на месте, еще шесть были госпитализированы.