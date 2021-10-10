Под Киевом легковушка влетела в маршрутку с пассажирами, девять человек пострадали (эксклюзивные фото)

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей находится в коме

Под Киевом на Броварском проспекте в ночь на воскресенье, 10 октября, произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей, в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в больницу.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Все три автомобиля ехали в одном направлении и столкнулись неподалеку от поселка Быковня. Предварительно установлено, что автомобиль "Фольксваген" в какой-то момент влетел сзади в пассажирский автобус, который отбросило вперед и развернуло в обратном направлении. Маршрутка вылетела на встречную полосу и протаранила опору рекламного щита.

Во время столкновения пострадали восемь из десяти пассажиров, находившихся в салоне. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, пострадал водитель "Фольксваген". По предварительным данным, он находится в коме. Как сообщили очевидцы, в этом автомобиле были еще пассажиры, однако они от госпитализации отказались.

Третий участник аварии — автомобиль "Тойота" — получил незначительные повреждения. Автомобиль немного задела маршрутка.

Автобус опрокинуло на бок после столкновения с рекламным щитом

Фольксваген после столкновения с маршруткой

Восемь пассажиров автобуса попали в больницу

Тойоту лишь немного задела маршрутка

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф" ранее, мэр города Яремче Ивано-Франковской области спровоцировал аварию с пострадавшими, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.