Под Киевом легковушка влетела в маршрутку с пассажирами, девять человек пострадали (эксклюзивные фото)
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По предварительным данным, водитель одного из автомобилей находится в коме
Под Киевом на Броварском проспекте в ночь на воскресенье, 10 октября, произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей, в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в больницу.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Все три автомобиля ехали в одном направлении и столкнулись неподалеку от поселка Быковня. Предварительно установлено, что автомобиль "Фольксваген" в какой-то момент влетел сзади в пассажирский автобус, который отбросило вперед и развернуло в обратном направлении. Маршрутка вылетела на встречную полосу и протаранила опору рекламного щита.
Во время столкновения пострадали восемь из десяти пассажиров, находившихся в салоне. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, пострадал водитель "Фольксваген". По предварительным данным, он находится в коме. Как сообщили очевидцы, в этом автомобиле были еще пассажиры, однако они от госпитализации отказались.
Третий участник аварии — автомобиль "Тойота" — получил незначительные повреждения. Автомобиль немного задела маршрутка.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщал "Телеграф" ранее, мэр города Яремче Ивано-Франковской области спровоцировал аварию с пострадавшими, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
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