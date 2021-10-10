Живий тільки наполовину: в якому стані винуватець ДТП із маршруткою під Києвом

У чоловіка, який протаранив маршрутку, відкрита черепно-мозкова травма

Дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів і маршрутного таксі, яка сталась у ніч із 9 на 10 жовтня під Києвом, обростає новими подробицями.

Про те, як почувають себе постраждалі, особливо винуватець аварії, повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Раніше було відомо, що після зіткнення автомобілів на Броварській трасі було госпіталізовано кілька учасників ДТП. При цьому про летальні випадки інформації не надходило.

Не повідомляється про померлих і зараз, проте водій Volkswagen, який і влетів у маршрутку, змусивши ту перевернутися посеред траси, знаходиться в реанімації. Наразі його життя підтримується із допомогою апарату вентиляції легень. У чоловіка діагностована відкрита черепно-мозкова травма.

Також у лікарні залишається ще троє госпіталізованих учасників нічного ДТП. Інші троє, отримавши необхідну медичну допомогу, вже вирушили по домівках.

Нагадаємо, що аварія сталася неподалік селища Биківня Київської області. Крім маршрутного таксі і Volkswagen в зіткненні також постраждав і автомобіль Toyota. Втім, останньому дісталося найменше — автомобіль злегка зачепило перевернутим автобусом. Сама ж маршрутка від удару примудрилася не тільки вилетіти на "зустрічку", але і протаранила одну із опор рекламного щита.

Аварія сталася в темний час доби

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше ДТП з переворотом автомобіля відбулося на Закарпатті. На жаль, водій вантажівки помер на місці.