Під Києвом легковик влетів у маршрутку з пасажирами, дев'ять осіб постраждали (ексклюзивні фото)
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За попередніми даними, водій одного з автомобілів перебуває у комі
Під Києвом на Броварському проспекті в ніч на неділю, 10 жовтня, сталася потрійна ДТП за участю пасажирського автобуса та двох легкових автомобілів, внаслідок чого девʼять осіб отримали травми та були доставлені у лікарню.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
Всі три автомобіля їхали у одному напрямку і зіткнулися неподалік від селища Биківня. Попередньо встановлені, що автомобіль "Фольксваген" у якийсь момент влетів ззаду у пасажирський автобус, який відкинуло вперед і розвернуло у зворотньому напрямку. Маршрутка вилетіла на зустрічну смугу та протаранила опору рекламного щита.
Під час зіткнення постраждали вісім з десяти пасажирів, які перебували у салоні. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню важкості.
Крім того, постраждав водій "Фольксваген". За попередніми даними, він перебуває у комі. Як повідомили очевидці, у цьому автомобілі були ще пасажири, однак вони від госпіталізації відмовилися.
Третій учасник аварії — автомобіль "Тойота" — отримав незначні ушкодження. Автомобіль лише трохи зачепила маршрутка.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Як повідомляв "Телеграф" раніше, мер міста Яремче Івано-Франківської області спровокував аварію з постраждалими, перебуваючи при цьому у стані алкогольного спʼяніння.
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