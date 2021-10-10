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Під Києвом легковик влетів у маршрутку з пасажирами, дев'ять осіб постраждали (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко
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ДТП під Биківнею Новина оновлена 10 жовтня 2021, 07:36
ДТП під Биківнею

За попередніми даними, водій одного з автомобілів перебуває у комі

Під Києвом на Броварському проспекті в ніч на неділю, 10 жовтня, сталася потрійна ДТП за участю пасажирського автобуса та двох легкових автомобілів, внаслідок чого девʼять осіб отримали травми та були доставлені у лікарню.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Всі три автомобіля їхали у одному напрямку і зіткнулися неподалік від селища Биківня. Попередньо встановлені, що автомобіль "Фольксваген" у якийсь момент влетів ззаду у пасажирський автобус, який відкинуло вперед і розвернуло у зворотньому напрямку. Маршрутка вилетіла на зустрічну смугу та протаранила опору рекламного щита.

Під час зіткнення постраждали вісім з десяти пасажирів, які перебували у салоні. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню важкості.

Крім того, постраждав водій "Фольксваген". За попередніми даними, він перебуває у комі. Як повідомили очевидці, у цьому автомобілі були ще пасажири, однак вони від госпіталізації відмовилися.

Третій учасник аварії — автомобіль "Тойота" — отримав незначні ушкодження. Автомобіль лише трохи зачепила маршрутка.

Автобус перекинуло на бік після зіткнення з рекламним щитом
Автобус перекинуло на бік після зіткнення з рекламним щитом
Фольксваген після зіткнення з маршруткою
Фольксваген після зіткнення з маршруткою
Вісім пасажирів автобуса потрапили у лікарню
Вісім пасажирів автобуса потрапили у лікарню
Тойоту лише трохи зачепила маршрутка
Тойоту лише трохи зачепила маршрутка

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мер міста Яремче Івано-Франківської області спровокував аварію з постраждалими, перебуваючи при цьому у стані алкогольного спʼяніння.

Теги:
#ДТП #Київська область #Перекинулася маршрутка
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