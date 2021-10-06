Страшна ДТП на Закарпатті: фура перекинулася на дорозі, водій загинув на місці (фото)
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Водій вантажівки не впорався з керуванням
У середу, 6 жовтня, на Закарпатті неподалік від міста Хуст сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляє прес-служба ГУ ГСЧС України в Закарпатській області, інцидент трапився на трасі "Мукачеве — Рогатин — Львів".
В аварії постраждав лише один автомобіль — вантажівка марки MAN, за кермом якого перебував 58-річний чоловік, уродженець Львівщини. На жаль, від отриманих під час ДТП травм водій помер на місці.
За словами очевидців, в якийсь момент чоловік просто втратив контроль над керуванням автомобіля, після чого злетів у кювет. Поза дорожнім полотном вантажівка кілька разів перекинулася, поки її не "зупинила" невелика лісова посадка.
Для того, щоб дістатися до водія, рятувальникам довелося вибити лобове скло машини. На жаль, всі зусилля медиків з екстреної допомоги були марні — поранення виявилися несумісними з життям.
Відомо, що чоловік рухався у напрямку з Мукачева до Рахова на момент аварії. Зараз правоохоронці займаються відновленням всіх деталей, які привели до трагедії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 6 жовтня в Києві сталося ДТП, в якому дивом обійшлося без жертв. Очевидці стверджують, що п’яний водій гнав зі швидкістю понад 150 км/год. До слова, пасажиром авто нібито виявився співробітник СБУ.