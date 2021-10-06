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Страшна ДТП на Закарпатті: фура перекинулася на дорозі, водій загинув на місці (фото)

Автор
Олена Вєчканова
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Вантажівка вилетіла у кювет і кілька разів перекинулась Новина оновлена 06 жовтня 2021, 14:07
Вантажівка вилетіла у кювет і кілька разів перекинулась

Водій вантажівки не впорався з керуванням

У середу, 6 жовтня, на Закарпатті неподалік від міста Хуст сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє прес-служба ГУ ГСЧС України в Закарпатській області, інцидент трапився на трасі "Мукачеве — Рогатин — Львів".

В аварії постраждав лише один автомобіль — вантажівка марки MAN, за кермом якого перебував 58-річний чоловік, уродженець Львівщини. На жаль, від отриманих під час ДТП травм водій помер на місці.

На місці працювала бригада 14-ї пожежно-рятувальної частини м. Хуст
На місці працювала бригада 14-ї пожежно-рятувальної частини м. Хуст

За словами очевидців, в якийсь момент чоловік просто втратив контроль над керуванням автомобіля, після чого злетів у кювет. Поза дорожнім полотном вантажівка кілька разів перекинулася, поки її не "зупинила" невелика лісова посадка.

Вантажівка перекинулася, вилетівши в кювет
Вантажівка перекинулася, вилетівши в кювет

Для того, щоб дістатися до водія, рятувальникам довелося вибити лобове скло машини. На жаль, всі зусилля медиків з екстреної допомоги були марні — поранення виявилися несумісними з життям.

Реанімаційні дії не змогли допомогти водієві
Реанімаційні дії не змогли допомогти водієві

Відомо, що чоловік рухався у напрямку з Мукачева до Рахова на момент аварії. Зараз правоохоронці займаються відновленням всіх деталей, які привели до трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 6 жовтня в Києві сталося ДТП, в якому дивом обійшлося без жертв. Очевидці стверджують, що п’яний водій гнав зі швидкістю понад 150 км/год. До слова, пасажиром авто нібито виявився співробітник СБУ.

Теги:
#ДТП #Закарпатті #Закарпатська область
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