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Дивом ніхто не загинув: з'явилося відео моменту аварії з маршруткою під Києвом

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Автобус з пасажирами перекинуло одразу Новина оновлена 10 жовтня 2021, 09:10
Автобус з пасажирами перекинуло одразу

Легковик влетів у маршрутку на великій швидкості

Потрійна ДТП на Броварському проспекті, яка сталася в ніч на неділю, 10 жовтня, потрапила на відео. Судячи з кадрів, Volkswagen влетів ззаду у пасажирський автобус на величезній швидкості, після чого маршрутку майже одразу перекинуло.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Як розповіли очевидці, водій Volkswagen і до зіткнення з автобусом рухався на величезній швидкості, перелаштовуючись з полоси у полосу. У якийсь момент водій не впорався з керуванням і влетів у задню частину кузова маршрутки, яку після цього перекинуло, а пасажирів затисло у салоні.

Лише дивом вдалося уникнути жертв та серйозних травм. Однак, пасажирів деблокували з салону рятувальники зі спецтехнікою. Деяких постраждалих забрала "швидка", ще частині медики надавали допомогу на місці.

Нагадаємо, що аварія сталася поблизу селища Биківня. За інформацією нашого кореспондента, постраждали вісім з десяти пасажирів, які перебували у салоні. Крім того, у аварії був третій автомобіль — "Тойота" — його лише трохи стукнула маршрутка.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, схожа аварія сталася у Одеській області, де вантажівка MAN ззаду влетіла у рейсовий автобус. Маршрутку також перекинуло після зіткнення, однак жертв уникнути не вдалося — двоє людей загинули на місці, ще шістьох було госпіталізовано.

Теги:
#ДТП #Київська область #Пасажирський автобус
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