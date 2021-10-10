Під Одесою вантажівка влетіла у автобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

У аварії постраждав неповнолітній та ще п'ятеро осіб

У Одеській області вантажівка протаранила рейсовий автобус, який їхав попереду по трасі Київ-Одеса. Двоє пасажирів загинули на місці, ще шестеро отримали травми (у їх числі і неповнолітній).

Про це ввечері у суботу, 9 жовтня, повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці зазначили, що смертельна ДТП сталася на 455 кілометрі автодороги біля села Холодна Балка. Попередньо встановлено, що 45-річний водій вантажівки MAN, рухаюсь в напрямку Києва, протаранив пасажирський автобус.

Зіткнення завершилося вкрай трагічно — двоє пасажирів маршрутки загинули на місці, а ше шістьох з політравмами забрала "швидка". У числі постраждалих неповнолітній.

Як повідомили у поліції, внаслідок аварії проїзд по цій ділянці дороги ускладнено, а водіїв просять обрати інший маршрут для пересування.

Всі обставини та причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на місці зʼясовує слідчо-оперативна група та СОГ по розслідуванню аварій.

Пасажирський автобус після зіткнення перевернуло

Вантажівка з'їхала на бік

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Закарпатській області вантажівка MAN злетіла у кювет після того, як водій втратив над нею керування. Внаслідок інциденту загинув сам водій.