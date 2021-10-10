Под Одессой грузовик влетел в автобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В аварии пострадал несовершеннолетний и еще пять человек

В Одесской области грузовик протаранил рейсовый автобус, который ехал впереди по трассе Киев-Одесса. Двое пассажиров погибли на месте, еще шестеро получили травмы (в их числе и несовершеннолетний).

Об этом вечером в субботу, 9 октября, сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители отметили, что смертельное ДТП произошло на 455 километре автодороги возле села Холодная Балка. Предварительно установлено, что 45-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении Киева, протаранил пассажирский автобус.

Столкновение завершилось крайне трагически — двое пассажиров маршрутки погибли на месте, а еще шестерых с политравмами забрала "скорая". В числе пострадавших несовершеннолетний.

Как сообщили в полиции, в результате аварии проезд по этому участку дороги затруднено, а водителей просят выбрать другой маршрут для передвижения.

Все обстоятельства и причины смертельной дорожно-транспортного происшествия на месте выясняет следственно-оперативная группа и СОГ по расследованию аварий.

Пассажирский автобус после столкновения перевернуло

Грузовик съехал в сторону

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Закарпатской области грузовик MAN слетел в кювет после того, как водитель потерял над ним управление. В результате инцидента погиб сам водитель.