Первые 30 баллов на проекте: какая пара сумела покорить судей “Танцев со звездами”

Пара окунула зрителей в новогоднюю атмосферу.

В воскресенье, 7 ноября, в эфир вышел десятый выпуск самого танцевального шоу в Украине "Танцы со звездами", в прошлом выпуске которое покинул MELOVIN и Лиза Русина. Этот выпуск очень важный и ответственный. Во-первых, потому, что к парам присоединились их семьи, а во-вторых — это последний шанс попасть в полуфинал.

И первый номер в 10 выпуске сразу же покорил зрителей в зале и у телевизоров, растрогав их до глубины души.

Даже судьи проекта, несменные Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенный Макс Чмерковский, не смогли удержаться и впервые за сезон поставили участникам все 10.

И стал этим счастливчиком — украинский актер Артур Логай. Вместе со своей партнершей Анной Карелиной и подзаручившись поддержкой своей супруги Евгении и двоих своих сыновей — Германа и Льва, станцевали невероятно милый и семейный танец.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот, певица Лида Ли, Джамала и Станислав Горуна.