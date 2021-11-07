Укр

Первые 30 баллов на проекте: какая пара сумела покорить судей “Танцев со звездами”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
129
Артур Логай и его супруга Евгения Новость обновлена 07 ноября 2021, 21:50
Артур Логай и его супруга Евгения

Пара окунула зрителей в новогоднюю атмосферу.

В воскресенье, 7 ноября, в эфир вышел десятый выпуск самого танцевального шоу в Украине "Танцы со звездами", в прошлом выпуске которое покинул MELOVIN и Лиза Русина. Этот выпуск очень важный и ответственный. Во-первых, потому, что к парам присоединились их семьи, а во-вторых — это последний шанс попасть в полуфинал. 

И первый номер в 10 выпуске сразу же покорил зрителей в зале и у телевизоров, растрогав их до глубины души.

Даже судьи проекта, несменные Екатерина Кухар, Влад Яма и приглашенный Макс Чмерковский, не смогли удержаться и впервые за сезон поставили участникам все 10. 

И стал этим счастливчиком — украинский актер Артур Логай. Вместе со своей партнершей Анной Карелиной и подзаручившись поддержкой своей супруги Евгении и двоих своих сыновей — Германа и Льва, станцевали невероятно милый и семейный танец.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Евгения Власова и Макс Леонов. Ранее шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцевмузыкант Фаготпевица Лида ЛиДжамала и Станислав Горуна.

ООС
В регионах
Боевики вынудили ВСУ стрелять в ответ: в рядах украинских защитников потери
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ООС
Боевики вынудили ВСУ стрелять в ответ: в рядах украинских защитников потери
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Категория
Очередь в один из центров вакцинации в Киеве
"На работе сказали, что уволят": почему в очереди за вакциной от COVID-19 приходится стоять часами
Дата публикации
Категория
BlaBlaCar опубликовал карту Украины без Крыма
Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко попал в "Челси", когда у руля лондонцев был Жозе Моуринью
Шевченко в дебютном матче в "Дженоа" сыграет против тренера, "похоронившего" его в "Челси"