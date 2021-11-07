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Перші 30 балів на проекті: яка пара зуміла підкорити суддів "Танців із зірками"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Артур Логай та його дружина Євгенія Новина оновлена 07 листопада 2021, 21:50
Артур Логай та його дружина Євгенія

Пара занурила глядачів у новорічну атмосферу.

У неділю, 7 листопада, в ефір вийшов десятий випуск найтанцювальнішого шоу в Україні "Танці із зірками", яке у минулому випуску залишили MELOVIN та Ліза Русіна. Цей випуск дуже важливий та відповідальний. По-перше, тому, що до пар приєдналися їхні сім’ї, а по-друге, це останній шанс потрапити до півфіналу.

І перший номер у 10 випуску відразу ж підкорив глядачів у залі та біля телевізорів, зворушивши їх до глибини душі.

Навіть судді проєкту, незмінні Катерина Кухар, Влад Яма та запрошений Макс Чмерковський, не змогли втриматись і вперше за сезон поставили учасникам усі 10.

І став цим щасливчиком – український актор Артур Логай. Разом зі своєю партнеркою Ганною Кареліною та підзаручившись підтримкою своєї дружини Євгенії та двох своїх синів — Германа та Лева, станцювали неймовірно милий та сімейний танець.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проєкту "Танці із зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна.

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