Шоу "Танці із зірками-2021": хто вилетів за п’ять тижнів до фіналу (фото та відео)

Зіркові учасники танцювали під хіти українського рок-гурту "Океан Ельзи"

Цієї неділі, 31 жовтня, на телеканалі "1+1" відбувся дев’ятий прямий ефір п’ятого оновленого сезону найпопулярнішого танцювального шоу країни — "Танці з зірками-2021". Тема випуску — вечір хітів гурту "Океан Ельзи", тож у цьому ефірі у залі був присутній співак Святослав Вакарчук. До суперфіналу залишилося лише п’ять тижнів.

Журі не змінили свого складу: Катерина Кухар, Влад Яма та Максим Чмерковський продовжують оцінювати танцювальну майстерність учасників. Ведучим зіркового балкону став Тимур Мірошниченко.

За правилами шоу, проект має залишити одна пара. Дмитро Каднай та Аліна Лі минулого тижня не вийшли на паркет через позитивний тест музиканта на COVID-19, але здобули імунітет. Також підхопили коронавірус зіркова учасниця Ольга Харлан та танцюрист Дмитро Дікусар. Пара одержала імунітет і автоматично проходить далі.

Першими на паркет вийшли Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. У 31 жовтня пара виконала пасодобль під пісню гурту "Океан Ельзи" — "Зелені очі".

Далі вразили своїм фрістайлом під пісню "Стріляй" пара — Артур Логай та Анна Кареліна.

Третіми на сцену вийшли Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Пара, якій приписують романтичні стосунки, виконала віденський вальс під пісню "На небі".

Олександра Зарицька готова боротися за свою перемогу разом із Юрієм Мешковим

MELOVIN та Ліза Русіна знову вийшли у бій проти низьких оцінок! Співак хоче довести, що він переможе у шоу, бо добре танцює, а не тому, що його рятують глядачі та фан-клуб! Пара виконала танго під пісню "Без бою".

MELOVIN не здається без бою

31 жовтня Ольга Харлан мала виходити на паркет із Дмитром Жуком. Вони обидва вакциновані і фехтувальниця почувала себе добре. Але вийшло так, що вранці вона отримала позитивний тест на COVID-19. Тож глядачам показали запис танцю пари, танго, під час генеральної репетиції.

Поки наші зірки борються за перемогу, Дмитро Каднай бореться із коронавірусом. Він уже використав своє право на імунітет минулого тижня, тому цієї неділі він повинен був станцювати або покинути шоу. Хоч його тест досі позитивний, але лікарі дозволили йому фізичні навантаження. Вперше в історії танцювального шоу відбувся "танець по- дистанційному". Аліна Лі станцювала на паркеті у залі, а Дмитро записав танець під час репетиції. Як це було, дивіться на відео нижче.

Хто залишив проект "Танці із зірками-2021"

За результатами підсумовування балів суддів та глядацьких голосів у зону ризику потрапили пари – Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук, MELOVIN та Ліза Русіна, а також Саша Зарицька та Юра Мєшков. Далі проходять у проект Войтенка та Маланчук.

Двом парам, що залишилися, довелося змагатися в "танці за життя". Учасникам довелося виконувати ча-ча-ча під пісню гурту "Океан Ельзи" — "Кiшка".

За рішенням суддів проекту, у дев’ятому ефірі танцювального шоу назавжди вилітає пара – MELOVIN та Ліза Русіна.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" залишили Євгенія Власова та Макс Леонов. Раніше шоу вже залишили коміки Іван Люленов та Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот, співачка Ліда Лі, Джамала та Станіслав Горуна.