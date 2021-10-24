"Танці з зірками-2021": хто пішов з проекту на восьмому тижні (відео)

На проекті стало на одного зіркового учасника менше

Цієї неділі, 24 жовтня, відбувся восьмий прямий ефір популярного проекту "Танці з зірками-2021". У цьому випуску всі зіркові учасники шоу вразили своїми танцювальними шоу. Тема нового випуску — "Тріо", а це означає, що до пар приєдналися колишні учасники-танцюристи минулих сезонів.

За правилами шоу, проект має залишити одна пара. Дмитро Каднай і Аліна Лі 24 жовтня не вийшли на паркет через позитивний тест Дмитра на COVID-19, але отримали імунітет. Тому учасників варто чекати на паркеті наступного тижня.

Хто покинув проект "Танці з зірками-2021"

Після своїх виступів на цьому тижні в зону ризику потрапили пари — Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Євгенія Власова та Макс Леонов, а також Артур Логай і Анна Кареліна. У проект далі проходить Войтенко і Маланчук.

Дві пари, що залишились, змагалися в "танці за життя". За рішенням суддів проекту, в восьмому ефірі проект покидають Євгенія Власова і Макс Леонов.

Нагадаємо, що минулого тижня оновлений п’ятий сезон проекту "Танці з зірками" покинули Джамала і Станіслав Горуна. Також шоу вже покинули коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот і співачка Ліда Лі.