"Танці з зірками-2021" восьмий випуск: всі деталі прямого ефіру (фото)

До учасників приєднаються зірки минулих сезонів

Цієї неділі, 24 жовтня, відбудеться восьмий прямий ефір популярного в Україні танцювального шоу — "Танці з зірками-2021". Темою нового випуску буде "Тріо", — а це означає, що до пар приєднаються колишні учасники-танцюристи минулих сезонів. Треба додати, що появу на паркеті Ілони Гвоздьової, яка днями потрапила в автомобільну аварію, глядачі в мережі розкритикували.

До суддів в цей вечір, можливо, приєднається екс-учасниця "Танців з зірками" — українська телеведуча Оля Фреймут. Принаймні, організатори шоу так і не назвали ім’я нового члена журі, але заінтригували появою екс-"ревізора".

Ведучих зоряного балкону буде цілих три. Це зірки гумористичного проекту "Ліга Сміху" і "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева, яка пішла з нового сезону через травму, Ірина Сопонару і Володимир Шумко. Нагадаємо, що в результаті Оруджеву замінила колега Олександра Машлятіна, яка незабаром теж вилетіла з проекту.

Танцюрист Макс Леонов, який минулого тижня потрапив у ДТП і пропустив сьомий ефір, повернеться на паркет. Разом з Євгенією Власовою і Дмитром Жуком вони станцюють пристрасну румбу.

Танцівниця Аделіна Делі станцює разом з Дмитром Каднаем і Аліною Лі.

Яна Цибульська на цьому тижні станцює тріо з Артуром Логаєм і Анною Кареліною.

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков станцюють разом зі срібним призером третього оновленого сезону шоу "Танці з зірками" — Олександром Прохоровим.

Зіркова гостя Анна Різатдінова виконає танець разом з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром.

Танцівник Макс Єжов, який взяв участь у другому сезоні "Холостячки", станцює з Костянтином Войтенко і Роксоляною Маланчук.

Ілону Гвоздьову ми побачимо в неймовірному тріо разом з MELOVIN і Лізою Русіною. Цікаво, що між танцівницею і парою з самого початку пробіг холодок. Гвоздьова сильно критикувала виступи учасників. Це викликало гнів глядачів, так що артистці навіть довелося виправдовуватися. У сьомому ефірі Гвоздьова все ж похвалила MELOVIN і Русіну за виконання румби.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся Ілона Гвоздьова — одна з найяскравіших і відомих танцівниць в українському шоу-бізнесі. Хтось нею захоплюється, хтось недолюблює, але говорять про неї всі, хто хоч трохи знайомий зі світом танцю.

Нагадаємо, що минулого тижня сьомий сезон проекту "Танці з зірками" покинули Джамала і Станіслав Горуна. Також шоу вже покинули коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот і співачка Ліда Лі.