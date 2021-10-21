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Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП і показала відео зім’ятої машини

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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У машину танцівниці в’їхав інший автомобіль Новина оновлена 21 жовтня 2021, 15:06
У машину танцівниці в’їхав інший автомобіль

На щастя в аварії ніхто не постраждав, окрім автомобілів.

Не встигли глядачі шоу "Танці з зірками" відійти від новини про те, що в аварію потрапив учасник сезону 2021 Макс Леонов, як в ДТП потрапила ще одна зірка проєкту. Переможниця шоу у 2018 році, відома танцівниця Ілона Гвоздьова, з якою "Телеграф" раніше публікував ексклюзивне інтерв’ю, повідомила, що потрапила в аварію.

Неприємною новиною хореограф розказала на своїй сторінці в Інстаграм, показавши фото і відео з місця "подій".

Сталося ДТП увечері 20 жовтня, в зад машини Гвоздьової в’їхав інший автомобіль.

Машина Гвоздьової не постраждала, а ось капот чоловіка, що в неї в’їхав, розбитий
Машина Гвоздьової не постраждала, а ось капот чоловіка, що в неї в’їхав, розбитий

Танцівниця зазначає, що аварія була незначна і вона не постраждала, лише її машина "отримала" кілька "подряпин.

"Я не винна. Мене просто наздогнав чоловік у зад мого автомобіля" — додала Гвоздьова.

Нагадаємо, що раніше, Ілона Гвоздьова не раз невтішно висловлювалася в адресу шоу "Танці з зірками", навіть попри те, що брала участь у всіх оновлених сезонах і навіть вигравала його. Хореограф зазначає, що в сезоні 2021 багато часу приділяється балету Олени Коляденко, та й загалом зоряний і танцювальний склади слабкіше, ніж в попередніх сезонах.

Теги:
#ДТП #Аварія #Танці з зірками #Ілона Гвоздьова
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