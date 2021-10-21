Илона Гвоздева угодила в ДТП и показала видео смятой машины

К счастью в аварии никто не пострадал, кроме автомобилей.

Не успели зрители шоу "Танцы со звездами" отойти от новости о том, что в аварию попал участник сезона 2021 Макс Леонов, как в ДТП угодила еще одна звезда проекта. Победительница шоу в 2018 году, известная танцовщица Илона Гвоздева, с которой "Телеграф" ранее публиковал эксклюзивное интервью, сообщила, что попала в аварию.

Неприятной новостью хореограф поделилась на своей странице в Инстаграм, показав фото и видео с места "событий".

Случилось ДТП вечером 20 октября, в зад машины Гвоздевой въехал другой автомобиль.

Машина Гвоздевой не пострадала, а вот капот въехавшего разбит

Танцовщица отмечает, что авария была незначительная и она не пострадала, лишь ее машина "получила" несколько" царапин.

"Я не виновата. Меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля" — добавила Гвоздева.

Напомним, что ранее, Илона Гвоздева не раз нелестно высказывалась в адрес шоу "Танцы со звездами", даже несмотря на то, что принимала участие во всех обновленных сезонах и даже выигрывала его. Хореограф отмечает, что в сезоне 2021 много времени уделяется балету Елены Коляденко, да и в общем звездный и танцевальный составы слабее, чем в предыдущих сезонах.