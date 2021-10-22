"Нащо цей цирк?": Повернення Ілони Гвоздьової на "Танці з зірками" викликало подив у мережі
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Ілона Гвоздьова неодноразово критикувала пару, з котрою разом вийде на паркет.
Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка днями потрапила у ДТП, повернеться на шоу "Танці з зірками". Хореограф станцює разом з парою MELOVINа і Лізи Русіної, яких, до слова, неодноразово сама ж критикувала.
Про це повідомляється на сторінці "Танців з зірками" в Instagram.
"Ви побачите танцівницю в неймовірному тріо разом з MELOVIN і Лізою Русіною", — йдеться в пості.
Таке рішення продюсерів шоу викликало сильне здивування серед глядачів, адже раніше Гвоздьова сильно критикувала виступи цієї пари і лише в минулому ефірі вони удостоїлися від неї похвали. Однак і це викликало тоді гнів глядачів, тому артистці навіть довелося виправдовуватися. І на цей раз глядачі не залишив камбек Ілони на шоу без уваги.
"Це стрес для всіх!", "Ну, і навіщо цей цирк? Ілона принижує Лізу, а ви її до них в пару. Треш ...", "Іронічно", "Сподіваюся Мел з Лізою ЦЕ переживуть і підуть далі до перемог ","Серйозно? Після їх перепалок в мережі?", — коментують користувачі.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова перемогла в шоу "Танці з зірками" в 2018-му році в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. У 2019 му році вона брала участь в шоу разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. У 2020-му танцювала на проекті з Дмитром Танковичем. В цьому році артистка відмовилася брати участь в проекті, аргументувавши це тим, що на проекті вона зробила все, що могла і їй потрібно йти далі.
Згодом хореограф неодноразово критикувала нові випуски "Танців з зірками" і номери учасників. А на одному з ефірів з’явилася в якості запрошеного судді. Там у неї стався конфлікт з Катериною Кухар.
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