"Нащо цей цирк?": Повернення Ілони Гвоздьової на "Танці з зірками" викликало подив у мережі

Ілона Гвоздьова неодноразово критикувала пару, з котрою разом вийде на паркет.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка днями потрапила у ДТП, повернеться на шоу "Танці з зірками". Хореограф станцює разом з парою MELOVINа і Лізи Русіної, яких, до слова, неодноразово сама ж критикувала.

Про це повідомляється на сторінці "Танців з зірками" в Instagram.

"Ви побачите танцівницю в неймовірному тріо разом з MELOVIN і Лізою Русіною", — йдеться в пості.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся Ілона Гвоздьова — одна з найяскравіших і відомих танцівниць в українському шоу-бізнесі. Хтось нею захоплюється, хтось недолюблює, але говорять про неї всі, хто хоч трохи знайомий зі світом танцю.

Таке рішення продюсерів шоу викликало сильне здивування серед глядачів, адже раніше Гвоздьова сильно критикувала виступи цієї пари і лише в минулому ефірі вони удостоїлися від неї похвали. Однак і це викликало тоді гнів глядачів, тому артистці навіть довелося виправдовуватися. І на цей раз глядачі не залишив камбек Ілони на шоу без уваги.

"Це стрес для всіх!", "Ну, і навіщо цей цирк? Ілона принижує Лізу, а ви її до них в пару. Треш ...", "Іронічно", "Сподіваюся Мел з Лізою ЦЕ переживуть і підуть далі до перемог ","Серйозно? Після їх перепалок в мережі?", — коментують користувачі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова перемогла в шоу "Танці з зірками" в 2018-му році в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним. У 2019 му році вона брала участь в шоу разом з телеведучим Володимиром Остапчуком. У 2020-му танцювала на проекті з Дмитром Танковичем. В цьому році артистка відмовилася брати участь в проекті, аргументувавши це тим, що на проекті вона зробила все, що могла і їй потрібно йти далі.

Згодом хореограф неодноразово критикувала нові випуски "Танців з зірками" і номери учасників. А на одному з ефірів з’явилася в якості запрошеного судді. Там у неї стався конфлікт з Катериною Кухар.