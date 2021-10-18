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"Мене може "нагинати" тільки мій чоловік": Ілона Гвоздьова різко відповіла на нападки в мережі через MELOVINа

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Ілона Гвоздьова відвідала "Танці" в якості глядача Новина оновлена 18 жовтня 2021, 10:04
Ілона Гвоздьова відвідала "Танці" в якості глядача

Ілона Гвоздьова ретельно стежить за кожним ефіром.

У неділю, 17 жовтня, пройшов сьомий прямий ефір найпопулярнішого в Україні танцювального шоу — "Танці з зірками", в якому за головний приз борються зірки українського шоу-бізнесу і спорту. На жаль, в сьомому випуску шоу покинуло відразу дві пари.

Нагадаємо, що паралельно з новими випусками "Танців" йде і конфлікт відомої танцівниці, переможниці "Танців з зірками 2018" Ілони Гвоздьової, з якою "Телеграф" раніше публікував ексклюзивне інтерв’ю, з однією з пар сезону 2021 — MELOVINом і Лізою Русіної. Гвоздьова не раз говорила, що їй не "до душі" ні постановки, ні образи, ні танці Меловіна. Більш того, вона не в захваті і від техніки його партнерки — Лізи Русіної.

Однак в сьомому ефірі ситуація змінилася. Румба, яку станцював співак, не залишила байдужою ні суддів, ні Гвоздьову. Танцівниця навіть піднялася на зоряний балкон, де зазначила, що це була краща чоловіча румба серед чоловіків учасників в цьому сезоні.

А на своїй сторінці в Інстаграм Гвоздьова вже традиційно опублікувала свій коментар про сьомий випуск. Варто відзначити, що навіть похвала в сторону Меловіна не допомогла "загасити" їх конфлікт.

"Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки:" мовляв, похвалила його, тому що керівництво "1+1" її нагнуло»!!! Запам’ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! "- різко відповіла Ілона, додавши, що завжди говорить те, що вважає за потрібне, і так, як цього заслуговують учасники шоу.

А в принципі, новий випуск Гвоздьова оцінила позитивно, назвавши його гарячим.

"Підсумки цього ефіру в принципі на 50% збіглися з моїми внутрішніми переконаннями" — підсумувала танцівниця.

Нагадаємо, що в сьомому ефірі у Євгенії Власової був імунітет через те, що її партнер по танцях Макс Леонов не зміг вийти з нею на паркет через травми в результаті недавнього ДТП.

Теги:
#Танці з зірками #MELOVIN #Ілона Гвоздьова #Співак MELOVIN
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