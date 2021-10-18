"Меня может "нагибать" только мой муж": Илона Гвоздева резко ответила на нападки в сети из-за MELOVINа

Илона Гвоздева тщательно следит за каждым эфиром.

В воскресенье, 17 октября, прошел седьмой прямой эфир самого популярного в Украине танцевального шоу — "Танцы со звездами", в котором за главный приз борются звезды украинского шоу-бизнеса и спорта. Увы, в седьмом выпуске шоу покинуло сразу две пары.

Напомним, что параллельно с новыми выпусками "Танцев" идет и конфликт известной танцовщицы, победительницы "Танцев со звездами 2018" Илоны Гвоздевой, с которой "Телеграф" ранее публиковал эксклюзивное интервью, с одной из пар сезона 2021 — MELOVINом и Лизой Русиной. Гвоздева не раз говорила, что ей не "по душе" ни постановки, ни образы, ни танцы Меловина. Более того, она не в восторге и от техники его партнерши — Лизы Русиной.

Однако в седьмом эфире ситуация поменялась. Румба, которую станцевал певец, не оставила равнодушной ни судей, ни Гвоздеву. Танцовщица даже поднялась на звездный балкон, где отметила, что это была лучшая мужская румба среди мужчин участников в этом сезоне.

А на своей странице в Инстаграм Гвоздева уже традиционно опубликовала свой комментарий о седьмом выпуске. Стоит отметить, что даже похвала в сторону Меловина не помогла "затушить" их конфликт.

"Главной темой обсуждения снова стал мой комментарий в отношении пары MELOVIN и его партнерши: "мол похвалила его, потому что руководство "1+1" её нагнуло»!!! Запомните, мои дорогие подписчики, меня может "нагибать" только мой муж!" — резко ответила Илона, добавив, что всегда говорит то, что считает нужным, и так как этого заслуживают участники шоу.

А в принципе, новый выпуск Гвоздева оценила положительно, назвав его горячим.

"Итоги этого эфира в принципе на 50% совпали с моими внутренними убеждениями" — подытожила танцовщица.

Напомним, что в седьмом эфире у Евгении Власовой был иммунитет из-за того, что ее партнер по танцам Макс Леонов не смог выйти с ней на паркет из-за травм в результате недавнего ДТП.