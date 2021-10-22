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"Зачем этот цирк?": возвращение Илоны Гвоздевой на "Танцы со звездами" вызвало недоумение в сети

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами" Новость обновлена 22 октября 2021, 11:58
Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами"

Илона Гвоздева неоднократно критиковала пару, с которой вместе выйдет на паркет.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая на днях попала в ДТП, вернется на шоу "Танцы со звездами". Хореограф станцует вместе с парой MELOVINа и Лизы Русиной, которых, к слову, неоднократно сама же критиковала.

Об этом сообщается на странице "Танцев со звездами" в Instagram.

"Вы увидите танцовщицу в невероятном трио вместе с MELOVIN и Лизой Русиной", — говорится в посте.

Такое решение продюсеров шоу вызвало сильное недоумение среди зрителей, ведь ранее Гвоздева сильно критиковала выступления этой пары и лишь в прошлом эфире они удостоились от нее похвалы. Однако и это вызвало тогда гнев зрителей, так что артистке даже пришлось оправдываться. И на этот раз зрители не оставии камбэк Илоны на шоу без внимания.

"Это стресс для всех!", "Это стресс для всех", "Ну, и зачем этот цирк? Илона унижает Лизу, а вы ее к ним в пару. Треш…", "Иронично", "Надеюсь Мэл с Лизой ЭТО переживут и пойдут дальше к победе", "Серьезно? После их перепалок в сети?", — комментирую пользователи.

Напомним, что Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году в паре с юмористом Игорем Ласточкиным. В 2019-м году она участвовала в шоу вместе с телеведущим Владимиром Остапчуком. В 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем. В этом году артистка отказалась участвовать в проекте, аргументировав это тем, что на проекте она сделала все, что могла и ей нужно идти дальше.

Впоследствии хореограф неоднократно критиковала новые выпуски "Танцев со звездами" и номера участников. А на одном из эфиров появилась в качестве приглашенного судьи. Там у нее произошел конфликт с Екатериной Кухар.

Теги:
#Танцы со звездами #Илона Гвоздева
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