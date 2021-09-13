Заміна Оруджевої, "бродвей" Зарицької і відхід першої пари: чим запам’ятався другий випуск "Танців з зірками" (відео)

12 вересня відбувся другий прямий ефір проекту "Танці з зірками"

У неділю ввечері, 12 вересня, на телеканалі "1+1" відбувся другий випуск п’ятого сезону самого танцювального шоу країни — "Танці з зірками". На жаль, на другому тижні проект покинула перша пара — це комік Іван Люленов і Яна Цибульська.

Також проект остаточно покинула ще одна зіркова учасниця, актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева. Вона більше не зможе вийти на паркет "Танців" через травму. В результаті її замінила колега Олександра Машлятіна.

Комедійна актриса і Денис Самсон виконали віденський вальс під пісню канадського співака The weeknd — Earned it.

Своїм зірковою присутністю порадувала Ірина Білик, яка зробила подарунок для шанувальників проекту і з Дмитром Дікусаром заспівала їх спільну пісню "Нас нет". Нагадаємо, що в 2007 році пара брала участь в проекті, а пізніше у них зав’язався роман, який тривав недовго. Зараз хореограф бере участь у проекті з фехтувальницею Ольгою Харлан.

У другому ефірі шоу пара виконала квікстеп під пісню I’m a believer.

А ось з найбільшою кількістю переглядів виступу на паркеті "Танців з зірками-2021" на YouTube можуть похвалитися солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, які виконали бродвей під пісню Diamonds are a girl’s best friend. Відео зібрало понад 15 тисяч переглядів.

За оцінками самих суддів, найбільшу кількість балів за танці отримала пара — Артур Логай і Анна Кареліна. Менша оцінка вийшла у Олексія Суровцева і Марії Колосової.

Підсумовані глядацькі голоси і бали суддів відправили додому Івана Люленова і Яну Цибульську, які виконали джайв під пісню Bruno Mars — Runaway baby.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі показали дитячі фото і відео учасників нового сезону шоу "Танці з зірками".