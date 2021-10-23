Укр

"Танцы со звездами-2021" восьмой выпуск: все детали прямого эфира (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Восьмой эфир состоится вечером 24 октября на телеканале "1+1" Новость обновлена 23 октября 2021, 13:14
Восьмой эфир состоится вечером 24 октября на телеканале "1+1"

К участникам присоединятся звезды прошлых сезонов

В это воскресенье, 24 октября, состоится восьмой прямой эфир популярного в Украине танцевального шоу — "Танцы со звездами-2021". Темой нового выпуска будет "Трио", — а это означает, что к парам присоединятся бывшие участники-танцоры прошлых сезонов. Стоить добавить, что появление на паркете Илоны Гвоздевой, которая на днях попала в автомобильную аварию, зрители в сети раскритиковали.

К судьям в этот вечер, возможно, присоединится экс-участница "Танцев со звездами" — украинская телеведущая Оля Фреймут. По крайней мере, организаторы шоу так и не назвали имя нового члена жюри, но заинтриговали появлением экс-"ревизора".

Ведущих звездного балкона будет целых три. Это звезды юмористического проекта "Лига Смеха" и "Женского квартала" Анастасия Оруджева, которая ушла из нового сезона из-за травмы, Ирина Сопонару и Владимир Шумко. Напомним, что в итоге Оруджеву заменила коллега Александра Машлятина, которая вскоре тоже вылетела из проекта.

Танцор Макс Леонов, который на прошлой неделе попал в ДТП и пропустил седьмой эфир, вернется на паркет. Вместе с Евгенией Власовой и Дмитрием Жуком они станцуют страстную румбу.

Танцовщица Аделина Дели станцует вместе с Дмитрием Каднаем и Алиной Ли.

Яна Цибульская на этой неделе станцует трио с Артуром Логаем и Анной Карелиной.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков станцуют вместе с серебряным призером третьего обновленного сезона шоу "Танцы со звездами" — Александром Прохоровым.

Звездная гостья Анна Ризатдинова выполнит танец вместе с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

Танцовщик Макс Ежов, который принял участие во втором сезоне "Холостячки", станцует с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.

Илону Гвоздеву мы увидим в невероятном трио вместе с MELOVIN и Лизой Русиной. Интересно, что между танцовщицей и парой с самого начала пробежал холодок. Гвоздева сильно критиковала выступления участников. Это вызвало гнев зрителей, так что артистке даже пришлось оправдываться. В седьмом эфире Гвоздева все же похвалила MELOVINа и Русину за исполнение румбы.

Напомним, что на прошлой неделе седьмой сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Джамала и Станислав Горуна. Также шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот и певица Лида Ли.

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#Шоу #Танцы со звездами
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