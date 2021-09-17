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Відомий український танцюрист вирішив завоювати серце Злати Огневич у другому сезоні "Холостячки"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Макс Єжов Новина оновлена 17 вересня 2021, 21:30
Макс Єжов

Зухвалий Макс Єжов приїхав на Першу вечірку другого сезону "Холостячки"

17 вересня стартував другий сезон "Холостячки" на телеканалі СТБ.

Злата Огневич, яка стала головною героїнею одного з найромантичніших проектів країни, вже познайомилася з деякими учасниками, які встигли її зацікавити.

Своєю несподіваною появою в шоу здивував хореограф Макс Єжов, відомий глядачеві як танцюрист з проекту "Танці з зірками".

25-річний хлопець з’явився в компанії інших учасників в загадковій маскарадній масці і своїм зухвалим виходом встиг нажити собі ворогів.

Єжов станцював зі Златою, а після подарованого букета красивих квітів, дізнавшись танцюриста, співачка запідозрила Макса в нещирості.

Після цього романтичним подарунком здивував психолог Роман. Чоловік, який виховує дочку, зіграв для Огневич на піаніно зворушливу пісню.

Наступним учасником став Павло Богда з міста Дніпро — він професійний каскадер і актор.

Потім до Златі вийшов учасник Ілля. Він подарував співачці шкіряну орхідею і зачитав власний вірш.

Наступними учасниками шоу стали учасник Андрій, Євген, Назар, Ігор і Олег. Також своєю мужністю запам’ятався учасник на ім’я Дмитро.

Раніше "Телеграф" писав, які відносини склалися зі Златою Огневич і ведучим проекту "Холостячка" Григорієм Решетником.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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