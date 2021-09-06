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"Гриша мене вчив": Злата Огнєвіч розповіла про стосунки з ведучим "Холостячки"

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Григорій Решетник та Злата Огнєвіч Новина оновлена 06 вересня 2021, 12:34
Григорій Решетник та Злата Огнєвіч

Співачка зізналася, що Григорій Решетник вчив її української мови.

Уже 17 вересня на екрани вийде новий сезон самого романтичного проєкту в Україні "Холостячка", головною героїнею якого стала популярна українська співачка Злата Огнєвіч. А "вести" артистку протягом усього шоу буде незмінний ведучий реаліті — Григорій Решетник.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Злата Огнєвіч розповіла, які відносини пов’язують її з ведучим, і як вона в загальному відноситься до Решетніка.

Злата знайома з Григорієм вже понад 11 років, а познайомилися вони на "уроках" української мови. Решетнік був репетитором співачки, і ставив їй правильну вимову.

"Гриша мене вчив, як правильно, красиво і художньо розмовляти українською мовою" — зізнається артистка.

Також, Огнєвіч додала, що дуже поважає Григорія. Більш того, для неї він зразок сім’янина. Злата вважає, що саме таким повинен бути чоловік і батько.

Нагадаємо, що Григорій Решетник — багатодітний батько. Разом зі своєю дружиною Христиною вони виховують трьох синів, молодшому з яких немає і року.

Повний текст інтерв’ю зі Златою Огневич читайте на сайті "Телеграф" — Злата Огнєвіч: "Холостячка" — новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому у мене не складалися відносини з колишніми

Раніше, "Телеграф" писав, що Григорій Решетник поділився деталями нового сезону романтичного реаліті. Ведучий пообіцяв, що другий сезон вразить глядачів екстремальними побаченнями і романтичними зізнаннями.

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