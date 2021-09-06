"Гриша меня учил": Злата Огневич рассказала об отношениях с ведущим "Холостячки"

Певица призналась, что Григорий Решетник учил ее украинскому языку.

Уже 17 сентября на экраны выйдет новый сезон самого романтического проекта в Украине "Холостячка", главной героиней которого стала популярная украинская певица Злата Огневич. А "вести" артистку на протяжении всего шоу будет несменный ведущий реалити — Григорий Решетник.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" Злата Огневич рассказала, какие отношения связывают ее с ведущим, и как она в общем относится к Решетнику.

Злата знакома с Григорием уже более 11 лет, а познакомились они на "уроках" украинского языка. Решетник был репетитором певицы, и ставил ей правильное произношение.

"Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке" — признается артистка.

Также, Огневич добавила, что очень уважает Григория. Более того, для нее он образец семьянина. Злата считает, что именно таким должен быть муж и отец.

Напомним, что Григорий Решетник — многодетный отец. Вместе со своей супругой Кристиной они воспитывают троих сыновей, младшему из которых нет и года.

Полный текст интервью со Златой Огневич читайте на сайте "Телеграф" — Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими

Ранее, "Телеграф" писал, что Григорий Решетник поделился деталями нового сезона романтического реалити. Ведущий пообещал, что второй сезон поразит зрителей экстремальными свиданиями и романтическими признаниями.