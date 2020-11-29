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Григорий Решетник стал многодетным отцом: появились видео из роддома

Григорий Решетник стал многодетным отцом: появились видео из роддома
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Григория Решетника

Неизменный телеведущий программы "Холостячка" на телеканале СТБ Григорий Решетник, который заинтриговал фанатов выбором новой героини проекта, сообщил, что стал многодетным отцом.

Радостной новостью Григорий и его супруга Кристина поделились в Инстаграме.

"Теперь я - многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он Настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - признался телеведущий 28 ноября.

А вот сама Кристина Решетник несколько часов назад выложила первые кадры из роддома.

 
 
 
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A post shared by Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

С пополнением телеведущего поздравили коллеги и друзья, среди которых Маша Ефросинина, Ксения Мишина, комик Александр Бережок, футболист Паулу Фонсека, певица Анастасия Кожевникова, а также участники проекта "Холостячка".

Недавно Кристина Решетник позабавила сеть роликом с Ксенией Мишиной.

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Дети, Григорий Решетник, Кристина Решетник.

Автор:

Телеграф
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