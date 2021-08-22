Стала известна дата выхода второго сезона "Холостячки"

Канал СТБ объявил дату выхода нового сезона реалити-шоу "Холостячка".

Второй сезон самого романтического реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостячка", главной героиней которого стала известная певица Злата Огневич, наконец получил дату выхода.

Первый выпуск 2-го сезона выйдет на экраны 17 сентября на канале СТБ.

Об этом сообщается на страницах канала СТБ и самого шоу "Холостячка" в Инстаграм. Также появились и первые анонсы, в которых зрителя познакомили с двумя первыми претендентами на сердце украинской красавицы.

"Врач по зову души и принц по зову сердца" и "Официант из Черновцов, который покорил Лондон" — сможет ли кто-то из них покорить холостячку.

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич поделилась своими впечатлениями об участии в проекте "Холостячка"