Стала известна дата выхода второго сезона "Холостячки"
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Канал СТБ объявил дату выхода нового сезона реалити-шоу "Холостячка".
Второй сезон самого романтического реалити-шоу на украинском телевидении — "Холостячка", главной героиней которого стала известная певица Злата Огневич, наконец получил дату выхода.
Первый выпуск 2-го сезона выйдет на экраны 17 сентября на канале СТБ.
Об этом сообщается на страницах канала СТБ и самого шоу "Холостячка" в Инстаграм. Также появились и первые анонсы, в которых зрителя познакомили с двумя первыми претендентами на сердце украинской красавицы.
"Врач по зову души и принц по зову сердца" и "Официант из Черновцов, который покорил Лондон" — сможет ли кто-то из них покорить холостячку.
Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич поделилась своими впечатлениями об участии в проекте "Холостячка"
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