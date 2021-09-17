Известный украинский танцор решил завоевать сердце Златы Огневич во втором сезоне "Холостячки"

Дерзкий Макс Ежов приехал на Первую вечеринку второго сезона "Холостячки"

17 сентября стартовал второй сезон "Холостячки" на телеканале СТБ.

Злата Огневич, которая стала главной героиней одного из самых романтичных проектов страны, уже познакомилась с некоторыми участниками, которые успели ее заинтриговать.

Своим неожиданным появлением в шоу удивил хореограф Макс Ежов, известный зрителю как танцор из проекта "Танці з зірками".

25-летний парень появился в компании других участников в загадочной маскарадной маске и своим дерзким выходом успел нажить себе врагов.

Ежов станцевал со Златой, а после подаренного букета красивых цветов, узнав танцора, певица заподозрила Макса в неискренности.

После этого романтичным подарком удивил психолог Роман. Мужчина, который воспитывает дочь, сыграл для Огневич на пианино трогательную песню.

Следующим участником стал Павел Богда из города Днепр – он профессиональный каскадер и актер.

Затем к Злате вышел участник Илья. Он подарил певице кожаную орхидею и зачитал собственный стих.

Следующими участниками шоу стали участник Андрей, Евгений, Назар, Игорь и Олег. Также своей мужественностью запомнился участник по имени Дмитрий.

Ранее "Телеграф" писал, какие отношения сложились со Златой Огневич и ведущим проекта "Холостячка" Григорием Решетником.