"Танцы со звездами-2021": кто ушел с проекта на восьмой неделе (видео)

На проекте стало на одного звездного участника меньше

В это воскресенье, 24 октября, состоялся восьмой прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами-2021". В этом выпуске все звездные участники шоу потрясли своими танцевальными шоу. Тема нового выпуска — "Трио", а это означает, что к парам присоединились бывшие участники-танцоры прошлых сезонов.

По правилам шоу, проект должна покинуть одна пара. Дмитрий Каднай и Алина Ли 24 октября не вышли на паркет через положительный тест Дмитрия на COVID-19, но получили иммунитет. Поэтому участников стоит ждать на паркете на следующей неделе.

Кто покинул проект "Танцы со звездами-2021"

После своих выступлений на этой неделе в зону риска попали пары — Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Евгения Власова и Макс Леонов, а также Артур Логай и Анна Карелина. В проект далее проходит Войтенко и Маланчук.

Две оставшийся пары состязались в "танце за жизнь". По решению судей проекта, в восьмом эфире проект покидают Евгения Власова и Макс Леонов.

Напомним, что на прошлой неделе обновленный пятый сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Джамала и Станислав Горуна. Также шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцев, музыкант Фагот и певица Лида Ли.