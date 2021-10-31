Солістка KAZKA Олександра Заріцька: "Людина будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо захоче"

Про "Танці з зірками", новий альбом і вільне серце – інтерв’ю з Олександрою Заріцькою

Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Заріцька бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Співачка розкривається з кожним ефіром і демонструє сміливі та різнопланові образи. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" артистка розповіла, чи виправдалися її очікування від "Танців із зірками" і в яких вона стосунках із Юрієм Мєшковим, коли вийде новий альбом і що за сюрпризи готує гурт своїм шанувальникам.

– Чому вирішили брати участь у "Танцях із зірками"?

– Мені дуже хотілося змінити своє ставлення до життя, відкрити в собі нові сторони та зрозуміти, на що я здатна. Чи можу я бути сильною і надихнути людей на щось? На щастя, у процесі проєкту я зрозуміла, що відчуваю в собі потенційні сили показати трансформацію з людини, яка не танцює, в таку, яка танцює.

– Вас звали у шоу раніше чи погодилися брати участь із першого разу?

– Точно не можу відповісти на це питання, оскільки часто такі запити спочатку потрапляють до моєї команди і надалі ми вже разом щось вирішуємо. Але, мені здається, так. Нас звали вже минулих сезонів, але саме офіційна пропозиція від каналу прийшла вперше. Ми погодилися (посміхається. — Авт.).

Саша Заріцька: "Мені дуже хотілося змінити своє ставлення до життя". Фото з архіву героїні

– Якими були очікування від участі у проєкті? Чи справдилися вони?

– Перевиконали! Я навіть не думала, що все буде настільки яскравим у плані емоцій. Я ставлюся до телепроєктів більше як до роботи, і особливо не отримую від них задоволення. А цей проєкт – зовсім інше, справжнє маленьке життя. З кожним ефіром ти хочеш продовжувати все далі, щоб затягнути цей процес якомога довше. Вже знаю від колег, що всі, хто вилітає, дуже нудьгують за проєктом.

– Ваша мета на проєкті? Хтось із зірок говорить про перемогу, хтось про особисту трансформацію, популяризацію своєї творчості… Як у вас?

– На цьому проєкті для мене важливо стати прикладом для багатьох людей, які думають, що вони або недостатньо красиві, або не мають таланту до чогось, або просто їх долають інші комплекси. Хочеться не просто даремно пробути на проєкті, щоб тебе забули наступного дня, а щоб згадували, як людину, яка показала величезний результат за короткий термін. Неважливо, як ви виглядаєте, що вам заважає, якщо подобається — робіть. Все вийде!

Не у всіх пар такі теплі стосунки, як у нас із Юрієм

– Ви говорили, що не відразу спрацювалися зі своїм партнером, а спочатку й зовсім репетирували з іншим танцюристом. Як зараз складаються ваші стосунки з Юрієм у роботі на "Танцях"? Як би охарактеризували Юрія Мєшкова – як людину, як танцівника?

– У нас із партнером просто ідилія. Він чудовий і як людина, і як танцюрист. Між нами немає сварок чи образ, ми все вирішуємо як дорослі люди. Якщо щось когось не влаштовує – ми це відкрито обговорюємо. Думаю, що це дуже круто, і не у всіх пар такі теплі стосунки.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков. Фото з архіву героїні

Олександра Заріцька: "У нас із партнером просто ідилія". Фото з архіву героїні

– Ваше серце вільне зараз?

– Буквально в минулому ефірі "Танців із зірками" говорила про те, що моє серце знову вільне! Я повністю відкрита до нового.

– Чи бачили попередні сезони? За кого вболівали?

– Дивилася частково, оскільки у нас зазвичай не так багато вільного часу. Саме минулого року я вболівала за Юлю Саніну, а позаминулого мені дуже подобалася Леся Нікітюк. Мені, правда, було цікаво спостерігати за ними. Дуже люблю, коли є розвиток та персонаж чіпляє тим, що горить танцями та проєктом.

- Багато хто в цьому проєкті непогано скидає вагу. У коментарях користувачі пишуть про те, що ви пострункішали. Якщо не секрет, розкажіть, чи це так, на скільки пострункішали?

- Так, у мене також так. Але я не зациклююсь на цьому, і це не є метою. Я навпаки намагаюся своїм прикладом показати, що людина абсолютно будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо вона цього захоче. Певна втрата ваги – це лише доповнення та наслідок навантажень на тренуваннях.

– Ви постаєте у різних образах. Були й гуморні, й романтичні чи сексуальні ролі. Розкажіть, які постановки найбільше та чим запам’яталися? Яке вам амплуа імпонує?

– Чесно, мені вони всі подобаються. Я дала собі таку установку, що не сперечатимуся з командою проєкту на рахунок нарядів, вибору пісень, зачісок і всього-всього. Я повністю їм віддалася і дуже задоволена результатами. Такий вихід із моєї зони комфорту також допомагає доносити до аудиторії моє повідомлення – не бійтеся бути собою та любіть себе незалежно від вашої зовнішності.

– Які б образи ще хотіли би на себе приміряти?

– Будь-які! Мені зараз подобається експериментувати (усміхається. — Авт).

– Які танці далися найскладніше? Скільки часу взагалі йде на репетиції щодня?

– Не можу сказати, що якийсь танець був сильно легший чи важчий. Найскладніше – виконувати роботу над помилками. Важко дивитися свої відео, розбирати кожен крок. Крім того, потрібно під кожен образ підлаштовуватись психологічно, проживати його та відігравати. Але я розумію, що роблю це заради шоу, тому дуже старанно до всього ставлюся. Ми проводимо в тренувальних залах щонайменше від 5 годин на день і стараємося на всі сто відсотків, щоби показати класний результат.

– Які стилі ще мрієте освоїти?

– Мені цікаво якнайдовше залишатися в проєкті та пробувати все нове. Я зараз відкрита до вивчення будь-якого танцю!

– Ваша пара кілька разів опинялася у зоні ризику. Як вважаєте, чому це відбувається? Це стимулює більше працювати чи дуже засмучує, вдаряючи по бажанні танцювати?

– По-різному. Іноді стимулює більше. Іноді починаєш думати про те, що ти найслабший, як би не намагався стати сильнішим. Позаминулого ефіру, наприклад, коли ми стояли з Олею Харлан на вигоні, мене ця ситуація надихнула станцювати наступного тижня дуже добре. Але зона ризику – це не дуже прикольно, якщо чесно.

На репетицію танцю йде щонайменше 5 годин на день. Фото з архіву героїні

– Проєкт – не лише яскраве шоу, а й змагання. Як проявляється суперництво? Які відносини у вас складаються з іншими учасниками? Можливо, з кимось вдалося потоваришувати – чи за таких умов це складно?

– Переважно ми всі дуже дружні на проєкті, хоча конкуренція відчувається. Усі хочуть перемогти! У нас склалися чудові стосунки з Олею Харлан, Дімою Дікусаром, Джамалою, Антоном Нестерком, Melovin, Горуною і Даніелою та іншими. Шалено сумую за деякими, хто вже покинув шоу, і хочеться їх повернути. Є, звісно, і люди, які не зачепили, і ми просто не спілкуємось. Але це нормально! Не буває так, що всім з усіма цікаво.

Ми вже переробляємо концепт KAZKA. Буде більше хореографії

– І хотілося би кілька слів про вашу творчість. Чи плануєте застосовувати нові танцювальні навички на майбутніх концертах чи, може, в кліпах? Як взагалі участь у "Танцях", на вашу думку, вплине (вже вплинула) на вас, а отже, і на вокалістку KAZKA Олександру Заріцьку?

– Так, безперечно вплинула. Ми вже переробляємо концепт KAZKA. Тепер і в кліпах, і на концертах буде хореографія, плануємо цілі постановки. Я дуже хочу продовжувати займатися танцями і після вигону, вірніше — перемоги! (сміється. – Авт.) Не планую робити паузу у тренуваннях.

– Хлопці з KAZKA, продюсер легко відпустили вас на проєкт чи довелося вмовляти? Сумують, звуть уже повернутися чи підтримують і вболівають?

– Звичайно, Діма та Микита просять повернутися тому, що я менше віддаюся зараз KAZKA. Але вони мене дуже підтримують і спостерігають за моєю трансформацією. Вони бачать, що я розвиваюся, і думаю, що їм це подобається. Юрій Нікітін також мене підтримує. Перед кожним ефіром ми зідзвонюємося, налаштовуємося. Він завжди каже: "Я вірю і знаю, що ти пройдеш далі". Я кожного разу сумніваюся, але щоразу поки що проходимо далі.

На концертах та у кліпах KAZKA тепер буде більше танців. Фото з архіву героїні

– Коли шанувальникам чекати від KAZKA нових хітів? Чи триває робота над новим альбомом? Чи будуть ще цікаві колаборації, як, наприклад, несподіваний дует із Тіною Кароль?

– Ексклюзив! Ми ще про це не говорили, але 5 листопада вийде наш новий альбом, який називатиметься "SVIT". Ми два роки не випускали довгоочікуваного релізу, але не марнували часу. За цей час нам удалося створити однойменний мультимедійний світ та попрацювати зі знаковими українськими артистами. Всесвіт "KAZKA SVIT" і став натхненням для цього альбому. До нього увійшли саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу" та серіалу "Моя улюблена Страшко", а також дуети з українськими виконавцями, включаючи пісню "Зірочка", виконану з Тіною Кароль, та "Поруч", записану з ALEKSEEV. Крім того, у цій роботі ви почуєте кілька нових наших треків та несподівані кавер-версії на українські пісні. Та, звичайно, наш останній хіт "М’ята". Чекайте і на нові кліпи, ми вже в процесі зйомок трьох відеоробіт на нові пісні.

– Як вважаєте, чи додасть ваша участь у "Танцях" популярності гурту KAZKA?

– Не зовсім згодна з цим твердженням. "Танці із зірками" не приносять більшої популярності гурту, а скоріше відкривають мене з іншого боку. І загалом проєкт відкриває інтерес до мене як до особистості. Раніше я намагалася триматися осторонь різних шоу, у мене абсолютно не було бажання розкривати себе і показувати, яка я насправді. Зараз все змінилося. Тепер я відчуваю, що мені є, що сказати, і я цим відкрито ділюся!