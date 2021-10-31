Солистка KAZKA Александра Зарицкая: "Человек любой комплекции, пола, вероисповедания может танцевать, если захочет"

О "Танцах со звездами", новом альбоме и свободном сердце – интервью с Александрой Зарицкой

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая принимает участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Певица раскрывается с каждым эфиром и демонстрирует смелые и разноплановые образы. В эксклюзивном интервью "Телеграфу" артистка рассказала, оправдались ли ее ожидания от "Танцев со звездами" и в каких она отношениях с Юрием Мешковым, когда выйдет новый альбом и что за сюрпризы готовит группа своим поклонникам.

– Почему решили участвовать в "Танцах со звездами"?

– Мне очень хотелось изменить свое отношение к жизни, открыть в себе новые стороны и понять, на что я способна. Могу ли я быть сильной и вдохновить людей на что-то? К счастью, в процессе проекта я поняла, что чувствую в себе потенциальные силы показать трансформацию из не танцующего человека в танцующего.

– Вас звали в шоу ранее или согласились участвовать с первого раза?

– Точно не могу ответить на этот вопрос, поскольку часто такие запросы изначально попадают к моей команде и далее мы уже все вместе что-то решаем. Но, по-моему, да. Нас звали уже в прошлых сезонах, но именно официальное предложение от канала пришло впервые. Мы согласились (улыбается. — Авт.).

Саша Зарицкая: "Мне очень хотелось изменить свое отношение к жизни". Фото из архива героини

– Какими были ожидания от участия в проекте? Оправдались ли они?

– Перевыполнили! Я даже не думала, что все будет настолько ярко в плане эмоций. Я отношусь к телепроектам больше как к работе, и особо не получаю от них удовольствие. А этот проект – совсем другое, настоящая маленькая жизнь. С каждым эфиром ты хочешь продолжать всё дальше и дальше, чтобы затянуть этот процесс как можно дольше. Уже знаю от коллег, что все, кто вылетает, очень сильно скучают по проекту.

– Ваша цель на проекте? Кто-то из звезд говорит о победе, кто-то о личной трансформации, популяризации своего творчества… Как у вас?

– На этом проекте для меня важно стать примером для многих людей, которые думают, что они или недостаточно красивые, или не имеют таланта к чему-либо, или просто их одолевают иные комплексы. Хочется не просто впустую пробыть на проекте, чтобы тебя забыли на следующий день, а чтобы вспоминали, как человека, показавшего огромный результат за короткий срок. Неважно как вы выглядите, что вам мешает, если нравится – делайте. Все получится!

Не у всех пар такие теплые отношения, как у нас с Юрием

– Вы говорили, что не сразу сработались со своим партнером, а сначала и вовсе репетировали с другим танцором. Как сейчас складываются ваши отношения с Юрием в работе на "Танцах"? Как бы охарактеризовали Юрия Мешкова – как человека, как танцовщика?

– У нас с партнером просто идиллия. Он прекрасный и как человек, и как танцор. Между нами нет ссор или обид, мы все решаем как взрослые люди. Если что-то кого-то не устраивает – мы открыто это обсуждаем. Думаю, что это очень круто, и не у всех пар такие теплые отношения.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Фото из архива героини

Александра Зарицкая: "У нас с партнером просто идиллия". Фото из архива героини

– Ваше сердце свободно сейчас?

– Буквально в прошлом эфире "Танцев со звездами" говорила о том, что мое сердце снова свободно! Я полностью открыта к новому.

– Смотрели ли предыдущие проекты сезона? За кого болели?

– Смотрела частично, поскольку у нас обычно не так много свободного времени. Конкретно в прошлом году я болела за Юлю Санину, а в позапрошлом мне очень нравилась Леся Никитюк. Мне, правда, было интересно за ними наблюдать. Очень люблю, когда есть развитие и персонаж цепляет тем, что горит танцами и проектом.

- Многие в этом проекте неплохо сбрасывают вес. В комментариях пользователи пишут о том, что вы постройнели. Если не секрет, расскажите, так ли это, на сколько постройнели?

- Да, у меня тоже так. Но я не зацикливаюсь на этом, и это не является целью. Я наоборот пытаюсь своим примером показать, что человек абсолютно любой комплекции, пола, вероисповедания может танцевать, если он этого захочет. Определенная потеря веса – это лишь дополнение и следствие нагрузок на тренировках.

– Вы предстаете в разных образах. Были и юморные, и романтические, и сексуальные роли. Расскажите, какие постановки больше всего и чем запомнились? Какое амплуа вам импонирует?

– Честно, мне они все нравятся. Я дала себе такую установку, что не буду спорить с командой проекта на счёт нарядов, выбора песен, причесок и всего-всего. Я полностью им отдалась и очень довольна результатами. Такой выход из моей зоны комфорта также помогает доносить до аудитории мое сообщение – не бойтесь быть собой и любите себя вне зависимости от вашей внешности.

– Какие бы образы еще хотели на себя примерить?

– Любые! Мне сейчас нравится экспериментировать (улыбается. — Авт).

– Какие танцы дались сложнее всего? Сколько времени вообще уходит на репетиции каждый день?

– Не могу сказать, что какой-то танец был сильно легче или тяжелее. Самое сложное - делать работу над ошибками. Тяжело смотреть свои видео, разбирать каждый шажок. Кроме того, нужно под каждый образ подстраиваться психологически, проживать его и отыгрывать. Но я понимаю, что делаю это ради шоу, поэтому очень старательно ко всему отношусь. Мы проводим в тренировочных залах минимум от 5 часов в день и стараемся на все сто процентов, чтобы показать классный результат.

– Какие стили еще мечтаете освоить?

– Мне интересно как можно дольше оставаться в проекте и пробовать все новое. Я сейчас открыта к изучению любого танца!

– Ваша пара несколько раз оказывалась в зоне риска. Как думаете, почему это происходит? Это стимулирует больше работать или очень расстраивает, ударяя по желанию танцевать?

– По-разному. Иногда стимулирует больше. Иногда начинаешь думать о том, что ты самый слабый, как бы не старался стать сильнее. В позапрошлый эфир, например, когда мы стояли с Олей Харлан на выгоне, меня эта ситуация вдохновила станцевать на следующей неделе очень хорошо. Но зона риска – это не очень прикольно, если честно.

На репетицию танца уходит как минимум 5 часов в день. Фото из архива героини

– Проект – не только яркое шоу, но и соревнование. Как проявляется соперничество? Какие у вас отношения складываются с другими участниками? Может быть, с кем-то получилось подружиться – или в таких условиях это сложно?

– Преимущественно мы все очень дружны на проекте, хотя конкуренция ощущается. Все хотят победить! У нас сложились прекрасные отношения с Олей Харлан, Димой Дикусаром, Джамалой, Антоном Нестерко, Mеlovin, Горуной и Даниэлой и другими. Безумно скучаю за некоторыми, кто уже покинул шоу, и хочется их вернуть. Есть, конечно, и люди, которые не зацепили, и мы просто не общаемся. Но это нормально! Не бывает так, что всем со всеми интересно.

Мы уже переделываем концепт KAZKA. Будет больше хореографии

– И хотелось бы несколько слов о вашем творчестве. Планируете применять новые танцевальные навыки на будущих концертах или, может, в клипах? Как вообще участие в "Танцах", по вашему мнению, повлияет (уже повлияло) на вас, а значит и на вокалистку KAZKA Александру Зарицкую?

– Да, бесспорно повлияло. Мы уже переделываем концепт KAZKA. Теперь и в клипах, и на концертах будет хореография, планируем целые постановки. Я очень хочу продолжать заниматься танцами и после выгона, вернее — победы! (смеется. — Авт.) Не планирую делать паузу в тренировках.

– Ребята из KAZKA, продюсер легко отпустили вас на проект или пришлось уговаривать? Скучают, зовут уже вернуться или поддерживают и болеют?

– Конечно, Дима и Никита просят вернуться потому, что я меньше отдаюсь сейчас KAZKA. Но при этом они меня очень поддерживают и наблюдают за моей трансформацией. Они видят, что я развиваюсь и думаю, что им это нравится. Юрий Никитин также меня поддерживает. Перед каждым эфиром мы созваниваемся, настраиваемся. Он всегда говорит: "Я верю и знаю, что ты пройдешь дальше". Я каждый раз сомневаюсь, но каждый раз пока что проходим дальше.

На концертах и в клипах KAZKA теперь будет больше танцев. Фото из архива героини

– Когда поклонникам ждать от KAZKA новых хитов? Идет ли работа над новым альбомом? Будут ли еще интересные коллаборации, как, например, неожиданный дуэт с Тиной Кароль?

– Эксклюзив! Мы еще об этом не говорили, но 5 ноября выйдет наш новый альбом, который будет называться "SVIT". Мы два года не выпускали долгожданного релиза, но не теряли времени зря. За это время нам удалось создать одноименный мультимедийный мир и поработать со знаковыми украинскими артистами. Вселенная "KАZKA SVIT" и стала вдохновением для этого альбома. В него вошли саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу" и сериала "Моя любимая Страшко", а также дуэты с украинскими исполнителями, включая песню "Зірочка", исполненную с Тиной Кароль и "Поруч", записанную с ALEKSEEV. Кроме того, в этой работе вы услышите пару новых наших треков и неожиданные кавер-версии на украинские песни. И, конечно, наш последний хит "Мʼята". Ждите и новых клипов, мы уже в процессе съемок трех видеоработ на новые песни.

– Как считаете, добавит ли ваше участие в "Танцах" популярности группе KAZKA?

– Не совсем согласна с этим утверждением. "Танцы со звездами" не приносят большей популярности группе, а скорее открывают меня с другой стороны. И в целом проект открывает интерес ко мне, как к личности. Раньше я старалась держаться в стороне от различных шоу, у меня абсолютно не было желания раскрывать себя и показывать, какая я на самом деле. Сейчас же все изменилось. Теперь я чувствую, что мне есть, что сказать — и я этим открыто делюсь!