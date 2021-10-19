От продавщицы и участницы "Рассмеши комика" до востребованной телеведущей: как изменилась Леся Никитюк за свою карьеру (фото, видео)

Свой путь к звездному олимпу телеведущая начинала с игры в КВН.

"Галя, я в маршрутке" — эту фразу наверняка знает каждый. Как и ее "обладательницу" — популярную телеведущую, богиню ламината Лесю Ивановну Никитюк. 19 октября теледива отмечает свой 34-й день рождения.

Когда-то она была обычной продавщицей, а сейчас ведет самые рейтинговые программы на телевидении и ведет свой блог в Инстаграме, в котором за ней следит 3,7 млн подписчиков. "Телеграф" решил вспомнить, как леди Ле шла к успеху и как менялась на протяжении своей карьеры.

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк родом из Хмельницкого. В детстве она серьезно занималась плаваньем, и тренера возлагали на нее большие надежды. Однако сама Леся мечтала стать предпринимателем. Тем более, что Никитюк с детства была острой на язык, ведь ей нужно было "защищаться" от подколов сверстников.

Леся закончила Хмельницкий гуманитарно-педагогическую академию по специальности – воспитатель в детском саду. Во время учебы в ВУЗе помимо учебы, она еще успевала играть в КВН в команде "Торнадо Люкс". Именно во время игр этой команды и прозвучала уже легендарная фразочка Никитюк, видео с выступления которого собрало 6 млн просмотров.

Леся Никитюк на телевидении

После Леся Никитюк, вооружившись помощью своей подруги Ольги Панасенко, решила покорять телевидение. В 2011 году девушки приняли участие в "Рассмеши комика", где поразили своим выступлениемсначала Владимира Зеленского и Михаила Галустяна, а позже и Евгения Кошевого, который заменил российского комика.

Вдохновившись своим успехом, Никитюк решила пробовать себя в телевидении и далее. И не прогадала. Леся пошла на кастинг популярного тревел-шоу "Орел и решка" и прошла его, став ведущей двух сезонов вместе с Андреем Бедняковым. Однако потом она вернулась в проект в сезоне "Кругосветка", поставив рекорд беспрерывного путешествия по всему миру.

Ведущие не сошлись характерами

После на телевидении стартовали несколько сольных проектов Никитюк: "Леся здЭся" и "Вокруг М".

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Леся Никитюк в шоу "Вокруг М"

А в 2017 году Никитюк снова стала ведущей "Орел и решка. Ад и рай" вместе с певицей Региной Тодоренко.

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Леся Никитюк и Регина Тодоренко в шоу "Орел и решка"

В 2018 году приняла участие танцевальном шоу "Танцы со звездами". Вместе со своим партнером Максом Ежовым пара заняла второе место.

В 2020 году выпустила сольную песню "Ями".

На Новый 2021 год вместе с Олегом Кензовым записала еще одну песню "Кое-что еще".

Леся Никитюк на Новом канале

В 2018 году Леся Никитюк дебютировала на Новом канале в развлекательном шоу "Хто зверху", став в пару к шоумену Сергею Притуле, заменив российскую комикессу Екатерину Варнаву. С того времени Леся ведет уже 4-й сезон, хотя Притула всегда подшучивал, что его партнерши задерживаются лишь на три сезона.

Также на этом же канале Никитюк стала ведущей шоу "Хто проти блондинок?".

Леся Никитюк на шоу "Хто проти блондинок?"

В 2019 году леди Ле запустила свое авторское юмористическое тревел-шоу "LEМаршрутка", в котором Никитюк путешествует по Украине и показывает все красоты родной страны. Отметим, что специально для шоу было оборудовано специальную маршрутку.

В 2021 году вместе с импровизатором, комиком Романом Мищеряковым стала ведущей нового любовного шоу — "Пара на миллион".

Леся Никитюк: Инстаграм

На своей странице в соцсети, за которой следит 3,7 млн подписчиков, телеведущая активно ведет свой микроблог, публикуя снимки и видео с различных мероприятий, съемок, путешествий. А также периодически публикует архивные фото, и снимки своей семьи.

Накануне своего дня рождения Леся опубликовала серию снимков, которыми отметила лучшие моменты своего 33-го года.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк спела песню куклы-убийцы из нашумевшего южно-корейского сериала "Игра в кальмара".