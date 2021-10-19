От продавщицы и участницы "Рассмеши комика" до востребованной телеведущей: как изменилась Леся Никитюк за свою карьеру (фото, видео)
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Свой путь к звездному олимпу телеведущая начинала с игры в КВН.
"Галя, я в маршрутке" — эту фразу наверняка знает каждый. Как и ее "обладательницу" — популярную телеведущую, богиню ламината Лесю Ивановну Никитюк. 19 октября теледива отмечает свой 34-й день рождения.
Когда-то она была обычной продавщицей, а сейчас ведет самые рейтинговые программы на телевидении и ведет свой блог в Инстаграме, в котором за ней следит 3,7 млн подписчиков. "Телеграф" решил вспомнить, как леди Ле шла к успеху и как менялась на протяжении своей карьеры.
Кто такая Леся Никитюк
Леся Никитюк родом из Хмельницкого. В детстве она серьезно занималась плаваньем, и тренера возлагали на нее большие надежды. Однако сама Леся мечтала стать предпринимателем. Тем более, что Никитюк с детства была острой на язык, ведь ей нужно было "защищаться" от подколов сверстников.
Леся закончила Хмельницкий гуманитарно-педагогическую академию по специальности – воспитатель в детском саду. Во время учебы в ВУЗе помимо учебы, она еще успевала играть в КВН в команде "Торнадо Люкс". Именно во время игр этой команды и прозвучала уже легендарная фразочка Никитюк, видео с выступления которого собрало 6 млн просмотров.
Леся Никитюк на телевидении
После Леся Никитюк, вооружившись помощью своей подруги Ольги Панасенко, решила покорять телевидение. В 2011 году девушки приняли участие в "Рассмеши комика", где поразили своим выступлениемсначала Владимира Зеленского и Михаила Галустяна, а позже и Евгения Кошевого, который заменил российского комика.
Вдохновившись своим успехом, Никитюк решила пробовать себя в телевидении и далее. И не прогадала. Леся пошла на кастинг популярного тревел-шоу "Орел и решка" и прошла его, став ведущей двух сезонов вместе с Андреем Бедняковым. Однако потом она вернулась в проект в сезоне "Кругосветка", поставив рекорд беспрерывного путешествия по всему миру.
После на телевидении стартовали несколько сольных проектов Никитюк: "Леся здЭся" и "Вокруг М".
А в 2017 году Никитюк снова стала ведущей "Орел и решка. Ад и рай" вместе с певицей Региной Тодоренко.
В 2018 году приняла участие танцевальном шоу "Танцы со звездами". Вместе со своим партнером Максом Ежовым пара заняла второе место.
В 2020 году выпустила сольную песню "Ями".
На Новый 2021 год вместе с Олегом Кензовым записала еще одну песню "Кое-что еще".
Леся Никитюк на Новом канале
В 2018 году Леся Никитюк дебютировала на Новом канале в развлекательном шоу "Хто зверху", став в пару к шоумену Сергею Притуле, заменив российскую комикессу Екатерину Варнаву. С того времени Леся ведет уже 4-й сезон, хотя Притула всегда подшучивал, что его партнерши задерживаются лишь на три сезона.
Также на этом же канале Никитюк стала ведущей шоу "Хто проти блондинок?".
В 2019 году леди Ле запустила свое авторское юмористическое тревел-шоу "LEМаршрутка", в котором Никитюк путешествует по Украине и показывает все красоты родной страны. Отметим, что специально для шоу было оборудовано специальную маршрутку.
В 2021 году вместе с импровизатором, комиком Романом Мищеряковым стала ведущей нового любовного шоу — "Пара на миллион".
Леся Никитюк: Инстаграм
На своей странице в соцсети, за которой следит 3,7 млн подписчиков, телеведущая активно ведет свой микроблог, публикуя снимки и видео с различных мероприятий, съемок, путешествий. А также периодически публикует архивные фото, и снимки своей семьи.
Накануне своего дня рождения Леся опубликовала серию снимков, которыми отметила лучшие моменты своего 33-го года.
Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк спела песню куклы-убийцы из нашумевшего южно-корейского сериала "Игра в кальмара".
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