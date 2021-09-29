Плачь и смотри: Леся Никитюк насмешила своих подписчиков забавными видео со съемок нового реалити-шоу

Леся Никитюк и Рома Мищеряков стали ведущими нового реалити-шоу.

Народна любимица, телеведущая Леся Никитюк и чемпион Лиги Смеха, актер Improv Live Show и "Женского квартала" Роман Мищеряков вместе появятся в новом реалити-шоу на Новом канале в роли ведущих. Звездная пара ведущих будет вести любовное шоу "Пара на миллион".

На своей странице в Инстаграм Леся Ивановна ранее уже интриговала своих подписчиков "загадочными" съемками в "каком-то" проекте. А теперь уже говорит об этом в открытую.

Телеведущая опубликовала несколько забавных видео, которые были сняты во время съемок реалити, вместе со своим коллегой Романом. Никитюк и Мищеряков сняли несколько "каверов" на всеми известные хиты — "Плачь и смотри", "Happy end" и "Позвони мне, позвони".

Естественно парочка кривлялась и веселилась, чем очень позабавила своих фанатов.

"Плачь, смотри, выбирай лучшее видео в коментах" — подписала ролики Никитюк.

В комментариях фолловеры начали "голосовать" за лучшее видео, оставляя множество позитивных комментариев.

Ранее, "Телеграф писал, что Леся Никитюк стала вторым человеком в Украине, после Зеленского, заняв "серебрянное" место в рейтинге Top Instagram Influencers.