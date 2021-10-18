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"Любимая песня": Леся Никитюк напела мелодию из нашумевшего сериала "Игра в кальмара"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Леся Никитюк "превратилась" в куклу-убийцу Новость обновлена 18 октября 2021, 08:07
Леся Никитюк "превратилась" в куклу-убийцу

Телеведущую сняла на видео фотограф Соня Плакидюк.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк известна своими талантами: она и поет, и танцует, и блоги снимает, и в различных шоу принимает участие. И стоит отметить, если танцевать у Леси получалось не лучшим образом, то поет она очень даже хорошо.

На своей странице в Инстаграм Леся Ивановна опубликовала, а точнее добавила себе в сторис видео где она поет нашумевшую песню из мегапопулярного сериала на Netflix "Игра в кальмара", которое сняла известный фэшн-фотограф, судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк.

Плакидюк попросила Никитюк исполнить ее "любимую песню", после чего ведущая напела мелодию, которую поет кукла-убийца в сериале.

"Я не двигалась" — "подытожила" в конце Соня Плакидюк.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

"Игра в кальмара" (англ. Squid Game) — это южнокорейский веб-сериал, который снял режиссер Хван Дон Хёк, премьера которого состоялась на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. Он рассказывает о смертельной игре, в которой люди борются за огромный денежный приз, чтобы получить возможность наладить свою жизнь и расплатиться с долгами.

Сериал быстро набрал популярность, сместив с лидерских позиций рейтинга Netflix популярнейшие сериалы "Половое воспитание".и "Бриджертоны", тем самым став самым популярным в истории стримингового сервиса.

Отметим, что этот сериал — один из самых масштабных. Для его съемок было задействовано 456 участников-игроков.

Теги:
#Леся Никитюк #Телеведущая Леся Никитюк #Игра в кальмара
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