Від продавчині і учасниці "Розсміши коміка" до затребуваної телеведучої: як змінилася Леся Нікітюк за свою кар’єру (фото, відео)

Свій шлях до зоряного олімпу телеведуча починала з гри в КВН.

"Галя, я в маршрутці" — цю фразу напевно знає кожен. Як і її "володарку" — популярну телеведучу, богиню ламінату Лесю Іванівну Нікітюк. 19 жовтня теледіва відзначає свій 34-й день народження.

Колись вона була звичайною продавчинею, а зараз веде найбільш рейтингові програми на телебаченні і веде свій блог в Інстаграмі, в якому за нею стежить 3,7 млн підписників. "Телеграф" вирішив згадати, як леді Ле йшла до успіху і як змінювалася протягом своєї кар’єри.

Хто така Леся Нікітюк

Леся Нікітюк родом з Хмельницького. У дитинстві вона серйозно займалася плаванням, і тренера покладали на неї великі надії. Однак сама Леся мріяла стати підприємцем. Тим більше, що вона з дитинства була гострою на язик, адже їй потрібно було "захищатися" від підколів однолітків за її високий зріст.

Леся закінчила Хмельницький гуманітарно-педагогічну академію за фахом вихователь у дитячому садку. Під час навчання у вищому навчальному закладі, крім навчання, вона ще встигала грати в КВН в команді "Торнадо Люкс". Саме під час ігор цієї команди і прозвучала вже легендарна фразочка Нікітюк, відео з виступу якого зібрало 6 млн переглядів.

Леся Нікітюк на телебаченні

Після Леся Нікітюк, озброївшись допомогою своєї подруги Ольги Панасенко, вирішила підкорювати телебачення. У 2011 році дівчата взяли участь в "Розсміши коміка", де вразили своїм виступом спочатку Володимира Зеленського та Михайла Галустяна, а пізніше і Євгена Кошового, який замінив російського коміка.

Надихнувшись своїм успіхом, Нікітюк вирішила спробувати себе в телебаченні і далі. І не прогадала. Леся пішла на кастинг популярного тревел-шоу "Орел і решка" і пройшла його, ставши ведучою двох сезонів разом з Андрієм Бідняковим. Потім вона повернулася в проєкт в сезоні "Кругосвітня", поставивши рекорд безперервної подорожі по всьому світу.

Ведучі не зійшлися характерами

Після на телебаченні стартували кілька сольних проєктів Нікітюк: "Леся здЄся" і "Навколо М".

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Леся Нікітюк в шоу "Навколо М"

А в 2017 році Нікітюк знову стала ведучою "Орел і решка. Пекло і рай" разом зі співачкою Регіною Тодоренко.

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Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко в шоу "Орел і решка"

У 2018 році взяла участь танцювальному шоу "Танці з зірками". Разом зі своїм партнером Максом Єжовим пара посіла друге місце.

У 2020 році випустила сольну пісню "Ями".

На Новий 2021 рік разом з Олегом Кензовим записала ще одну пісню "Дещо ще".

Леся Нікітюк на Новому каналі

У 2018 році Леся Никитюк дебютувала на Новому каналі в розважальному шоу "Хто зверху", ставши в пару до шоу-мена Сергія Притули, замінивши російську комікесу Катерину Варнаву. З того часу Леся веде вже 4-й сезон, хоча Притула завжди жартував, що його партнерки затримуються лише на три сезони.

Також на цьому ж каналі Нікітюк стала ведучою шоу "Хто проти блондинок?".

Леся Нікітюк на шоу "Хто проти блондинок?"

У 2019 леді Ле запустила своє авторське гумористичне тревел-шоу "LEМаршрутка", в якому Нікітюк мандрує Україною і показує всю красу рідної країни. Відзначимо, що спеціально для шоу було обладнано спеціальну маршрутку.

У 2021 році разом з імпровізатором, коміком Романом Міщеряковим стала ведучою нового любовного шоу — "Пара на мільйон ".

Леся Нікітюк: Інстаграм

На своїй сторінці в соцмережі, за якою стежить 3,7 млн підписників, телеведуча активно веде свій мікроблог, публікуючи знімки і відео з різних заходів, зйомок, подорожей. А також періодично публікує архівні фото, і знімки своєї сім’ї.

Напередодні свого дня народження Леся опублікувала серію знімків, якими відзначила кращі моменти свого 33-го року.

Раніше, "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк заспівала пісню ляльки-вбивці з гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".