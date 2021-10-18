"Улюблена пісня": Леся Никитюк наспівала мелодію з популярного серіалу "Гра в кальмара"

Телеведучу зняла на відео фотограф Соня Плакидюк.

Популярна українська телеведуча Леся Никитюк відома своїми талантами: вона і співає, і танцює, і блоги знімає, і в різних шоу бере участь. І варто зазначити, якщо танцювати у Лесі виходило не кращим чином, то співає вона дуже навіть добре.

На своїй сторінці в Інстаграм Леся Іванівна опублікувала, а точніше додала собі в сторіс відео, де вона співає нашумівшу пісню з мегапопулярного серіалу на Netflix "Гра в кальмара", яке зняла відомий фешн-фотограф, суддя шоу "Топмодель по-українськи" Соня Плакидюк.

Плакидюк попросила Никитюк виконати її "улюблену пісню", після чого ведуча наспівала мелодію, яку співає лялька-вбивця в серіалі.

"Я не рухалася" — "підсумувала" в кінці Соня Плакидюк.

"Гра в кальмара": що відомо про серіал

"Гра в кальмара" (англ. Squid Game) — це південнокорейський веб-серіал, який зняв режисер Хван Дон Хек, прем’єра якого відбулася на платформі Netflix 17 вересня 2021 року. Він розповідає про смертельну гру, в якій люди борються за величезний грошовий приз, щоб отримати можливість налагодити своє життя і розплатитися з боргами.

Серіал швидко набрав популярність, змістивши з лідерських позицій рейтингу Netflix найпопулярніші серіали "Статеве виховання" і "Бріджертони", тим самим ставши найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу.

Відзначимо, що цей серіал — один з наймасштабніших. Для його зйомок було залучено 456 учасників-гравців.