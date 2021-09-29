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Плач і дивись: Леся Никитюк насмішила своїх підписників кумедними відео зі зйомок нового реаліті-шоу

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Леся Никитюк та Роман Міщеряков Новина оновлена 29 вересня 2021, 09:45
Леся Никитюк та Роман Міщеряков

Леся Никитюк та Рома Міщеряков стали ведучими нового реаліті-шоу.

Народна улюблениця, телеведуча Леся Никитюк і чемпіон Ліги Сміху, актор Improv Live Show і "Жіночого кварталу" Роман Міщеряков разом з’являться в новому реаліті-шоу на Новому каналі в ролі ведучих. Зоряна пара буде вести любовне шоу "Пара на мільйон".

На своїй сторінці в Інстаграм Леся Іванівна раніше вже інтригувала своїх підписників "загадковими" зйомками в "якомусь" проєкті. А тепер вже говорить про це відкрито.

Телеведуча опублікувала кілька кумедних відео, які були зняті під час зйомок реаліті, разом зі своїм колегою Романом. Никитюк і Міщеряков зняли кілька "каверів" на всім відомі хіти — "Плачь и смотри", "Happy end" і "Позвони мне, позвони".

Парочка кривлялася і веселилася, чим дуже потішила своїх фанатів.

"Плач, дивись, вибирай краще відео в коментах" — підписала ролики Никитюк.

У коментарях фоловери почали "голосувати" за краще відео, залишаючи безліч позитивних коментарів.

Раніше, "Телеграф писав, що Леся Никитюк стала другою людиною в Україні, після Зеленського, зайнявши" срібне "місце в рейтингу Top Instagram Influencers.

Теги:
#Телеведуча #Телеведучий #Леся Никитюк #Телеведуча Леся Никитюк #Роман Міщеряков
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