Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинка Терлюга выиграла "серебро" на Олимпиаде в Токио
В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)
В Беларуси строят лагерь для политзаключенных - СМИ (видео)
Банковая продолжает наживать врагов: готовит ли Аваков удар по Зеленскому и о чем говорят кадровые чистки в МВД
Банковая продолжает наживать врагов: готовит ли Аваков удар по Зеленскому и о чем говорят кадровые чистки в МВД
Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла": под грифом "секретно" сейчас 70 томов дела
Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла": под грифом "секретно" сейчас 70 томов дела

Леся Никитюк вырвалась в лидеры самых влиятельных людей украинского Instagram - выше только Зеленский

Леся Никитюк вырвалась в лидеры самых влиятельных людей украинского Instagram - выше только Зеленский
18:03 Сегодня Телеграф Instagram Леси Никитюк

Украинская телеведущая и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers (Самые влиятельные люди в Инстаграм) в Украине. На первом месте - президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сама ведущая сообщила в Instagram.

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после Президента", - порадовалась Леся. 

"Для нас Вы первая. Только в президенты не идите" - шутят в комментариях ее подписчики.

Леся Никитюк - украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орёл и решка". В Instagram девушки насчитывается 3,7 млн подписчиков. Реклама в ее блоге - одна из самых дорогих в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
Просмотры: 144

Все по теме:

Instagram, Зеленский, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
03 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
04 "Выгорело все": семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров
05 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?
Золото может взлететь до $5 тысяч за унцию: стоит ли украинцам вкладываться в желтый металл?
&quot;Предлагаю отрезветь&quot;: мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)
"Предлагаю отрезветь": мэр Конотопа на заседании горсовета вылил на нардепа Качуру бутылку воды (видео)
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Украинская красавица: как живет и с кем встречается серебряная призерка Олимпиады Терлюга
Украинская красавица: как живет и с кем встречается серебряная призерка Олимпиады Терлюга
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь