Леся Никитюк вырвалась в лидеры самых влиятельных людей украинского Instagram - выше только Зеленский

Украинская телеведущая и звезда тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers (Самые влиятельные люди в Инстаграм) в Украине. На первом месте - президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сама ведущая сообщила в Instagram.

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после Президента", - порадовалась Леся.

"Для нас Вы первая. Только в президенты не идите" - шутят в комментариях ее подписчики.

Леся Никитюк - украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орёл и решка". В Instagram девушки насчитывается 3,7 млн подписчиков. Реклама в ее блоге - одна из самых дорогих в Украине.