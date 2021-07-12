"В сплошном презервативе": Никитюк показала, в чем нужно готовится на свидание с бывшим (видео)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую за пение похвалил известный композитор и продюсер Руслан Квинта, позабавила своих поклонников очередным видео.

В понедельник, 12 июля, ведущая шоу "Хто зверху?" выложила ролик, где она сравнивает себя с американской светской львицей Ким Кардашьян, ранее впечатлившей своей аппетитной фигурой в купальнике.

На первой картинке показано, как Леся с легкостью примеряет бордовое латексное платье, но конечно, не без помощи стилистов. На второй - Ким, которой с трудом удается натянуть латексный костюм горчичного цвета.

"Когда бывший пригласил на свидание", - пошутила телеведущая.

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Подписчикам Никитюк, которых у нее более 3,7 миллионов, понравилось видео. Они так же с юмором прокомментировали нелегкую работу известных женщин.

Ранее фолловеры потроллили 33-летнюю Лесю Никитюк за просьбу посоветовать ей какие-нибудь литературные произведения.