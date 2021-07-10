В экстремальном бикини: 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила фигурой (фото)

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", бывшая жена американского рэпера Канье Уэста - Ким Кардашьян, которая шокировала своих фолловеров в соцсети личным автопарком собственных детей, похвасталась своими аппетитными формами в ультракоротком бикини.

Мать четверых детей выложила в Инстаграме несколько фото, сделанных в городке Палм-Спрингс (Калифорния).

На них 40-летняя миллиардерша, известна своей объемной пятой точкой, позирует перед камерой в фиолетовом купальнике на фоне пальм и местных холмов.

Добавим, что пост набрал свыше пяти миллионов лайков.

Напомним, что брак четы Ким и Канье распался в начале этого года, хотя слухи о разладах в семье звездной пары ходили еще раньше. Кардашьян подала документы на расторжения брака в феврале 2021 года. Позже, обсуждая с сестрами Хлои и Кортни свой развод, селебрити сказала, что рассталась с мужем спокойно и без скандалов.

Ранее "Телеграф" писал, что Ким Кардашьян поделилась с фанатами архивным фото, на котором ей всего 16 лет.