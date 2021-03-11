"Всегда великолепна": Ким Кардашьян поразила поклонников архивным снимком (фото)

Американская светская львица Ким Кардашьян постоянно делится различными снимками со своими поклонниками в сети. Знаменитость активно ведет свою страничку в Интаграме, где собирает по 2 млн лайков минимум на каждом фото.

Так, как большая часть жизни семейства Кардашьян транслировалась по телевидению, и многие фанаты видели, как менялась Ким и ее сестры на протяжении многих лет. Поэтому звезда не боится показывать архивные детские снимки и делится воспоминаниями.

10 марта на своей странице в соцсети Ким опубликовала снимок, на котором показала, как выглядела в 16 лет. Пышные губки, длинные каштановые волосы, тоненькие черные брови и ноль макияжа - именно такой предстала на снимке юная Ким. Звезда реалити-шоу позирует лежа на животе на шезлонге во время отдыха.

"16-летняя К.К." – коротко подписала снимок Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Отметим, что за сутки снимок набрал более 3,5 млн лайков.

Напомним, что ранее стало известно, что Ким Кардашьян и ее супруг американский рэпер Канье Уэст рзводятся. Вместе пара прожила 7 лет и воспитывает четверых детей.