"Тем временем люди теряют работу и болеют": Кардашьян похвасталась автопарком своих несовершеннолетних детей (фото)

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян легко переносит развод с рэпером Канье Уэстом. Супруги пробыли вместе восемь лет и стали родителями для четверых детей: дочери Норт (2013), сына Сейнта (2015), дочери Чикаго (2018) и еще одного сына Саама (2019). Двое младших детей были рождены суррогатной матерью.

Напомним, что капитал Ким Кардашьян в последний год увеличился до одного миллиарда долларов, и это позволило ей попасть в список миллиардеров финансово-экономического журнала Forbes.

Многодетная 40-летняя мама любит баловать своих детей и покупать им самые лучшие игрушки. 24 апреля звезда выложила в Инстаграм фото личного "гаража" ребят, в котором были помещены их электрокары различных моделей.

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Несмотря на то, что Ким может себе позволить такие покупки, ее подписчики в соцсети неоднозначно отреагировали на такую "показушность".

"Когда коллекция машин Норт лучше, чем у половины взрослых", "Даже дети живут в избытке", "И подумать только, что одна из них стоит больше, чем мой дом", "Прекратите превозносить потребительство", "Тем временем владельцы бизнеса вынуждены закрыться, люди теряют работу, болеют, умирают, люди используют свои сбережения, чтобы выжить, люди не могут видеть своих близких в течение нескольких месяцев из-за этой ужасной пандемии. Но я так рад видеть парк детских машинок в вашем гараже", - написали пользователи в комментариях к фото.

Напомним, что недавно Ким Кардашьян показала фото с массивным бриллиантовым колье у себя на шее, хотя до этого заявляла, что больше не будет хвастаться ювелирными украшениями после ограбления в Париже в 2016 году.