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"Очень грустно, что все так вышло": Крисси Тейген рассказала о состоянии Ким Кардашьян после развода

"Очень грустно, что все так вышло": Крисси Тейген рассказала о состоянии Ким Кардашьян после развода
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В феврале 2021 года СМИ "пленила" новость о разводе Ким Кардашьян и репера Канье Уэста. Истинная причина развода звездой пары и прочие детали их отношений пока неизвестны.

Звездная подруга светской львицы, супруга певца Джона Ледженда, Крисси Тейген в новом интервью с Энди Коэном рассказала, как же Ким переносит расставание и новый этап в своей жизни. 

Американская модель призналась, что она общается намного чаще с Ким, чем ее супруг с Канье, поэтому о состоянии одной из Кардашьян они знают лучше, чем о репере. Также, Крисси отметила, что Канье и вовсе в последнее время "пропал с радаров".

"У Ким все хорошо. Очень грустно, что у нее и Канье все так вышло. Я была уверена, что они навсегда вместе, потому что Ким правда очень старалась для этого", — отметила Тейген.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя почти месяц после появления новостей о разводе, Ким Кардашьян нарушила молчание и рассказала о том, каким был для нее 2020 год.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Развод, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Крисси Тейген.
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