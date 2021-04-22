"Очень грустно, что все так вышло": Крисси Тейген рассказала о состоянии Ким Кардашьян после развода

В феврале 2021 года СМИ "пленила" новость о разводе Ким Кардашьян и репера Канье Уэста. Истинная причина развода звездой пары и прочие детали их отношений пока неизвестны.

Звездная подруга светской львицы, супруга певца Джона Ледженда, Крисси Тейген в новом интервью с Энди Коэном рассказала, как же Ким переносит расставание и новый этап в своей жизни.

Американская модель призналась, что она общается намного чаще с Ким, чем ее супруг с Канье, поэтому о состоянии одной из Кардашьян они знают лучше, чем о репере. Также, Крисси отметила, что Канье и вовсе в последнее время "пропал с радаров".

"У Ким все хорошо. Очень грустно, что у нее и Канье все так вышло. Я была уверена, что они навсегда вместе, потому что Ким правда очень старалась для этого", — отметила Тейген.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя почти месяц после появления новостей о разводе, Ким Кардашьян нарушила молчание и рассказала о том, каким был для нее 2020 год.