Вслед за Билли Айлиш: Селена Гомес кардинально сменила имидж (фото)

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которая в начале года представила клип на песню Baila Conmigo, решилась на кардинальные изменения в своей внешности.

28-летняя знаменитость взяла пример со своей коллеги, 19-летней исполнительницы Билли Айлиш, и перекрасилась в блондинку.

Фото нового стильного образа певица поделилась в сториз Инстаграма.

Создание нового образа заняло восемь часов, пишет Daily Mail. С преображением Гомес помогли ее знакомые - колористы Никки Ли и Риавна Капри, которые являются совладельцами салона Nine Zero One.

В последний раз Селена меняла цвет волос еще в 2017 году, но после непродолжительного времени снова стала брюнеткой.

