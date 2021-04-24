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Вслед за Билли Айлиш: Селена Гомес кардинально сменила имидж (фото)

Вслед за Билли Айлиш: Селена Гомес кардинально сменила имидж (фото)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Selena Gomez

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которая в начале года представила клип на песню Baila Conmigo, решилась на кардинальные изменения в своей внешности.

28-летняя знаменитость взяла пример со своей коллеги, 19-летней исполнительницы Билли Айлиш, и перекрасилась в блондинку.

Фото нового стильного образа певица поделилась в сториз Инстаграма.

Создание нового образа заняло восемь часов, пишет Daily Mail. С преображением Гомес помогли ее знакомые - колористы Никки Ли и Риавна Капри, которые являются совладельцами салона Nine Zero One.

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В последний раз Селена меняла цвет волос еще в 2017 году, но после непродолжительного времени снова стала брюнеткой.

 
 
 
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A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

"Зачем она с собой это сделала?" Билли Айлиш после смены имиджа стала похожа на Аллегрову

Напомним, что 28-летняя звезда Селена Гомес чувствовала себя сумасшедшей до постановки диагноза "биполярное расстройство" в 2020 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Селена Гомес, Стиль, Имидж.
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