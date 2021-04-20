"Зачем она с собой это сделала?" Билли Айлиш после смены имиджа стала похожа на Аллегрову

Популярная американская певица Билли Айлиш известна своими частыми изменениями имиджа. Артистка любит экспериментировать со своей внешностью: ее волосы были и черного, и синего и зеленого цвета.

Теперь же юная исполнительница выбрала радикальный блонд. На своей странице в Инстаграм Билли поделилась новым снимков в новом имидже. На опубликованном фото Айлиш предстала в бежевом вязаном кардигане с объемной укладкой. Свой образ она дополнила чокером и жемчужными серьгами.

Публикация набрала больше 11 миллионов лайков меньше, чем за сутки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Не все фанаты знаменитости положительно восприняли изменения во внешности Айлиш. Многие считают, что так она выглядит намного старше, да и вовсе похожа на российскую певицу Ирину Аллегрову, о чем и принялись писать в комментариях.

"Почему ты выглядишь как моя бабушка?", "Превратилась из 18-летней в 47-летнюю", "Ты выглядишь старой", "Зачем она с собой это сделала?", "Ну и что же тут криминального", — пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что солист группы Корни Алексей Кабанов жестко раскритиковал Билли Айлиш. Певцу не понравился лишний вес певицы.