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"Зачем она с собой это сделала?" Билли Айлиш после смены имиджа стала похожа на Аллегрову

"Зачем она с собой это сделала?" Билли Айлиш после смены имиджа стала похожа на Аллегрову
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

Популярная американская певица Билли Айлиш известна своими частыми изменениями имиджа. Артистка любит экспериментировать со своей внешностью: ее волосы были и черного, и синего и зеленого цвета. 

Теперь же юная исполнительница выбрала радикальный блонд. На своей странице в Инстаграм Билли поделилась новым снимков в новом имидже. На опубликованном фото Айлиш предстала в бежевом вязаном кардигане с объемной укладкой. Свой образ она дополнила чокером и жемчужными серьгами.

Публикация набрала больше 11 миллионов лайков меньше, чем за сутки. 

 
 
 
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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Не все фанаты знаменитости положительно восприняли изменения во внешности Айлиш. Многие считают, что так она выглядит намного старше, да и вовсе похожа на российскую певицу Ирину Аллегрову, о чем и принялись писать в комментариях.

"Почему ты выглядишь как моя бабушка?", "Превратилась из 18-летней в 47-летнюю", "Ты выглядишь старой", "Зачем она с собой это сделала?", "Ну и что же тут криминального", — пишут в сети.

 Ранее, "Телеграф" писал, что солист группы Корни Алексей Кабанов жестко раскритиковал Билли Айлиш. Певцу не понравился лишний вес певицы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

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Стиль, Певица, Имидж, Билли Айлиш.
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