Скачать
Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф Гордость Украины
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
В Украине впервые с января больше 14 тысяч выздоровевших за сутки: обстановка с COVID-19 13 апреля
В Украине впервые с января больше 14 тысяч выздоровевших за сутки: обстановка с COVID-19 13 апреля
Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе

"Девушка, вы слишком много кушаете": российский певец разгневал сеть критикой Билли Айлиш

"Девушка, вы слишком много кушаете": российский певец разгневал сеть критикой Билли Айлиш
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Солист когда-то очень популярной российской группы "Корни" Алексей Кабанов решил видимо немного попиариться на имени кумира молодежи американской певице Билли Айлиш. 

На своей странице в Инстаграм певец опубликовал несколько постов с критикой в адрес артистки. И все они связаны с лишним весом. 

"Ха!похудей, жируха" - "говорит" первый пост.

"О!май!гад!вот это вот что?кумир миллионов?девушка, вы слишком много кушаете" - подпись под вторым постом. 

И завершает "трилогию" пост :"Давайте сравним обычного парня из села и кумира миллионов. Кто лучше выглядит ?", к которому Кабанов прикрепил коллаж - свое фото и фото Айлиш. 

Подобные высказывания в адрес любимицы миллионов разгневали сеть. В комментариях под публикациями Алексея забросали негативными отзывами и "комплиментами" в его адрес. 

Стоит отметить, что сам Кабанов не является стройным и подтянутым атлетом. Он достаточно упитанный мужчина. В сети и вовсе припомнили его "потрясающую" фигуру, которая уж явно далека от идеала. Хотя и в описании профиля у Алексея прописано, что он ненавидит жирных, но себя к ним он видимо не причисляет. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Кабанов (@alexey__kabanov)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Кабанов (@alexey__kabanov)

Ранее, "Телеграф" писал, что 19-летняя певица Билли Айлиш вновь решилась на кардинальную сменой имиджа. Артистка сменила свой цвет волос и стала блондинкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Певец, Корни, Алексей Кабанов, Билли Айлиш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину
02 Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США
03 Тело третьего погибшего искали 19 часов: детали трагедии на Ворскле под Полтавой
04 Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии
05 "Не забывай обо мне": Гордон сделал необычное предложение Соловьеву, показав голый торс (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С самого утра уже потери: боевики &quot;ДНР&quot; сбросили гранаты на позиции украинской армии
С самого утра уже потери: боевики "ДНР" сбросили гранаты на позиции украинской армии
Пробил отбойник и вылетел боком на встречку: под Киевом случилась серьезная авария (видео)
Пробил отбойник и вылетел боком на встречку: под Киевом случилась серьезная авария (видео)
Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы
Счет смертей от коронавируса в Европе пошел на миллионы
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь