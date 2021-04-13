"Девушка, вы слишком много кушаете": российский певец разгневал сеть критикой Билли Айлиш

Солист когда-то очень популярной российской группы "Корни" Алексей Кабанов решил видимо немного попиариться на имени кумира молодежи американской певице Билли Айлиш.

На своей странице в Инстаграм певец опубликовал несколько постов с критикой в адрес артистки. И все они связаны с лишним весом.

"Ха!похудей, жируха" - "говорит" первый пост.

"О!май!гад!вот это вот что?кумир миллионов?девушка, вы слишком много кушаете" - подпись под вторым постом.

И завершает "трилогию" пост :"Давайте сравним обычного парня из села и кумира миллионов. Кто лучше выглядит ?", к которому Кабанов прикрепил коллаж - свое фото и фото Айлиш.

Подобные высказывания в адрес любимицы миллионов разгневали сеть. В комментариях под публикациями Алексея забросали негативными отзывами и "комплиментами" в его адрес.

Стоит отметить, что сам Кабанов не является стройным и подтянутым атлетом. Он достаточно упитанный мужчина. В сети и вовсе припомнили его "потрясающую" фигуру, которая уж явно далека от идеала. Хотя и в описании профиля у Алексея прописано, что он ненавидит жирных, но себя к ним он видимо не причисляет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Кабанов (@alexey__kabanov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Кабанов (@alexey__kabanov)

Ранее, "Телеграф" писал, что 19-летняя певица Билли Айлиш вновь решилась на кардинальную сменой имиджа. Артистка сменила свой цвет волос и стала блондинкой.