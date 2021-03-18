"Ущипни меня": Билли Айлиш не узнать после смены имиджа (фото "до" и "после")

19-летняя американская исполнительница Билли Айлиш, которая в этом году выпустила о себе фильм "Билли Айлиш. Слегка размытый мир", снова удивила своих поклонников по всему миру.

Знаменитость в очередной раз кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку. Фото с новым цветом волос Билли выложила у себя в Инстаграме.

"Ущипни меня", - подписала снимок певица, который с момента публикации набрал более 16 миллионов лайков.

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Предлагаем посмотреть, как выглядела 19-летняя Айлиш до и после смены имиджа:

Пользователи соцсети немного шокированы блондинкой Билли Айлиш, но отметили, что певица "может раскачать любой цвет и любую стрижку".

Напомним, что в январе Билли Айлиш презентовала песню под названием Lo Vas A Olvidar, которая стала саундтреком к спецэпизоду драмы "Эйфория".