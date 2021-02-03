Apple TV+ представил новый трейлер фильма о певице Билли Айлиш (видео)

Сервис Apple TV+ выпустил новый трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш, который получил название The World's A Little Blurry ("Мир выглядит немного размыто").

Премьера фильма назначена на 26 февраля 2021 года. Документалку моно будет посмотреть на а Apple TV+ и в кинотеатрах.

Режиссер картины - Ар Джей Катлер.

Фильм покажет историю жизни американской певицы - ее становление, как артистки, а таже детали из личной жизни. Среди прочего, трейлер обещает, что в картине зритель увидит, как Айлиш записывает песни со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билли Айлиш совместно с певицей Розалией записали саундтрек к сериалу "Эйфория".