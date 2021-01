Новая песня Билли Айлиш: певица записала атмосферный саундтрек к сериалу "Эйфория" (видео)

Популярная американская певица Билли Айлиш и испанская исполнительница Розалия представили совместную песню под названием Lo Vas A Olvidar ("Ты ее забудешь"), которая стала саундтреком к специальному эпизоду подростковой драмы "Эйфория". Одну из главных ролей в сериале исполнила известная певица и актриса Зендая.

Продюсером сингла стал брат Билли - Финнеас О’Коннелл. В записи сингла также принял участие испанский музыкант El Guincho.

Видео на YouTube менее, чем за сутки просмотрело более 8 миллионов человек.

Lo Vas a Olvidar - это первая песня Билли Айлиш, которая вышла в 2021 году. Атмосферная композиция войдет в дебютный альбом певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, не считая саундтрека No Time To Die ("Не время умирать") к одноименному фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелем Крейгом в главной роли. Напомним, что премьера одной из самых ожидаемых картин была снова перенесена.

