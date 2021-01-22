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Новая песня Билли Айлиш: певица записала атмосферный саундтрек к сериалу "Эйфория" (видео)

Новая песня Билли Айлиш: певица записала атмосферный саундтрек к сериалу "Эйфория" (видео)
15:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram BILLIE EILISH

Популярная американская певица Билли Айлиш и испанская исполнительница Розалия представили совместную песню под названием Lo Vas A Olvidar ("Ты ее забудешь"), которая стала саундтреком к специальному эпизоду подростковой драмы "Эйфория". Одну из главных ролей в сериале исполнила известная певица и актриса Зендая.

Продюсером сингла стал брат Билли - Финнеас О’Коннелл. В записи сингла также принял участие испанский музыкант El Guincho.

Видео на YouTube менее, чем за сутки просмотрело более 8 миллионов человек.

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Lo Vas a Olvidar - это первая песня Билли Айлиш, которая вышла в 2021 году. Атмосферная композиция войдет в дебютный альбом певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, не считая саундтрека No Time To Die ("Не время умирать") к одноименному фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелем Крейгом в главной роли. Напомним, что премьера одной из самых ожидаемых картин была снова перенесена.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что американская певица Билли Айлиш позабавила фанатов фото с близкой подругой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

Все по теме:

Песни, Клипы, Эйфория, Билли Айлиш, Розалия, Lo Vas A Olvidar, El Guincho.
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