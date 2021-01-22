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Это абсолютно другой мир: Селена Гомес показала закулисье съемок испаноязычного клипа (видео)

Это абсолютно другой мир: Селена Гомес показала закулисье съемок испаноязычного клипа (видео)
Обновлено 08:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

15 января 2021 года американская певица Селена Гомес удивила своих поклонников, выпустив испаноязычный хит “De Una Vez” и клип на него.

Спустя неделю, певица представила ролик с закулисья съемок своего первого клипа на испанскую песню, режиссерами которого стали Таня Вердузко и Адриан Перез.

«Это моя первая песня на испанском, с тех пор как мне было 18–19 лет. Я много часов потратила на то, чтобы настроить свое произношение. Это абсолютно другой мир», — говорит в видео Селена.

В трехминутном ролике показывается, как проходили съемки разных сцен клипа и процесс нанесения Селене макияжа с использованием ее линии косметики.

Ранее, “Телеграф” писал, что фанаты пары Селена Гомес и Джастин Бибер нашли тайный смысл в новой татуировке певца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

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Музыка, Клип, Селена Гомес, Певица.
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