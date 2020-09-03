Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"

28-летняя американская певица страдает от биполярного расстройства.

На этой неделе певица в очередной раз затронула тему ментального здоровья. Звезда призналась, что долгое время страдала из-за того, что врачи не могли поставить ей правильный диагноз.

По словам певицы, она не понимала, что происходит с психикой, и чувствовала себя очень одинокой.

"Я стала очень неуверенной в себе. Из-за волчанки мой вес часто колеблется, поэтому мне довольно быстро пришлось обрасти толстым панцирем, чтобы противостоять нападкам недоброжелателей. Это просто отвратительно", - поделилась Гомес в беседе с журналистами Cosmopolitan.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jul 12, 2020 at 6:52pm PDT

"Я знаю, что на некоторых людей понавешали ярлыков, а они сами даже не знают своего диагноза. Это очень расстраивает, ведь в такие моменты ты осознаешь, насколько одинок. До постановки диагноза мне казалось, что я сумасшедшая", - возмутилась артистка.

Как сообщалось ранее, Селена Гомес записала совместную песню одной из самых популярных K-pop групп Blackpink и представили клип на нее.