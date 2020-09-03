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Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"

Селена Гомес откровенно рассказала о своем диагнозе: "Мне казалось, что я сумасшедшая"
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф
28-летняя американская певица страдает от биполярного расстройства.

На этой неделе певица в очередной раз затронула тему ментального здоровья. Звезда призналась, что долгое время страдала из-за того, что врачи не могли поставить ей правильный диагноз.

По словам певицы, она не понимала, что происходит с психикой, и чувствовала себя очень одинокой.

"Я стала очень неуверенной в себе. Из-за волчанки мой вес часто колеблется, поэтому мне довольно быстро пришлось обрасти толстым панцирем, чтобы противостоять нападкам недоброжелателей. Это просто отвратительно", - поделилась Гомес в беседе с журналистами Cosmopolitan.

 
 
 
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"Я знаю, что на некоторых людей понавешали ярлыков, а они сами даже не знают своего диагноза. Это очень расстраивает, ведь в такие моменты ты осознаешь, насколько одинок. До постановки диагноза мне казалось, что я сумасшедшая", - возмутилась артистка.

Как сообщалось ранее, Селена Гомес записала совместную песню одной из самых популярных K-pop групп Blackpink и представили клип на нее.

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Селена Гомес, Заболевание.

Автор:

Телеграф
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